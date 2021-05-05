İstanbul’da FETÖ operasyonu: 29 gözaltı
İstanbul'da, haklarında yakalama kararı bulunan 37 şüpheliden 29’u gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah 06.30 sıralarında Fetullahçı Terör Örgütü'ne finansal destek sağladıkları gerekçesiyle Asya Katılım Bankasını fonladığı tespit edilen 37 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Örgütün tepe yöneticileri ile irtibat kaydı bulunan, KHK ile kapatılan sendika ve derneklerde üyelik kaydı bulunan, şüpheli hesap hareketleri ile örgüt üyesi olduklarına dair aleyhlerinde ifadeler bulunan, ikamet kayıtları İstanbul'da olan bulunan 37 kişiden 29'u gözaltına alındı. 2 şüphelinin koronavirüsten dolayı yoğun bakımda olduğu, 4 şüphelinin yurt dışına firar ettiği belirtilirken, 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin örgüt içi motivasyonu artırmak amacı ile birbirlerine mail gönderdikleri ayrıca 7 Haziran 2015 seçimleri öncesi örgüt üyelerini müşahit olmak için YSK'ya başvurmaya yönlendirdikleri tespit edildiği öğrenildi.
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