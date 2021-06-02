İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürün belli oldu
İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, mayıs ayında İstanbul'da fiyatı en çok artan ürün yüzde 15,18 ile limon oldu. Sivri biber de yüzde 36,54 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.
İTO, piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen mayıs ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı. İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 130'unun perakende fiyatı artarken, 27 ürünün fiyatı düştü, 85 ürünün fiyatı ise değişmedi. Limon en çok fiyatı artan gıda kalemi olurken onu muz takip etti. Fiyatı en çok düşen ürün ise sivri biber oldu.
LİMON FİYATI YÜZDE 15,18 ARTTI
Mayıs ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan limon yüzde 15,18 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; aynı gruptan yüzde 14,63 ile muz oldu. Ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 12,75 ile halı ve yüzde 12,51 ile elektrik süpürgesi, ulaştırma ve haberleşme grubundan yüzde 12,26 ile şehirlerarası otobüs bilet ücreti ve gıda harcamaları grubundan yüzde 10,76 ile çilek en çok fiyatı artanlar listesinden yer aldı.
SİVRİ BİBER YÜZDE 36,54 UCUZLADI
2021 Mayıs ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan sivri biber yüzde 36,54 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; aynı gruptan yüzde 26,89 ile taze fasulye, yüzde 18,62 ile bezelye, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 12,52 ile ütü olarak kayda geçti.
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