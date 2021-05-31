Taksim'de Gezi anması yasaklandı, metro seferleri durduruldu

31 Mayıs 2021 Pazartesi, 16:44

Gezi Direnişi'nin 8'inci yıldönümü nedeniyle Taksim'de yapılmak istenen anma etkinliği Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklandı.

Taksim Dayanışması anma için Twitter hesabından “Sekiz yıl önce bütün güzellikleriyle hayatımıza giren Gezi Direnişi’nin yıldönümünde, eşitlik, özgürlük ve adalet umudumuzla, 31 Mayıs’ta Taksim’deyiz!” ifadeleriyle çağrıda bulunmuştu.

Beyoğlu Kaymakamlığının yaptığı açıklamada etkinliğe müsaade edilmeyeceği bildirildi. Kaymakamlık açıklamasında şöyle denildi:

"31/05/2021 Pazartesi günü saat 19:00’da İpek Sokak’ta -TMMOB MMO Önü- sosyal medya (Twitter) hesaplarından yapılacağı duyurulan yürüyüş, basın açıklaması veya benzeri açık alan etkinliklerine ayrıca Beyoğlu İlçesi sınırları içerisinde aynı konunun devamı niteliğinde gerçekleştirilmek istenen etkinliklere İstiklal Caddesi, Taksim Meydanı ve çevresi ile İpek Sokak ve çevresinin toplantı ve gösteri yürüyüşü alanı olarak belirlenmediğinden 2911 sayılı Toplantı ve Yürüyüşleri Kanununun 10. ve 17. Maddeleri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 32. Maddeleri gereğince ve covid 19 tedbirleri kapsamında MÜSAADE EDİLMEYECEKTİR."

METRO KAPATILDI

Öte yandan İstanbul Valiliği de alınan kararla Metro İstanbul'un Taksim istasyonunun ikinci bir emre kadar kapatıldığını duyurdu.

Valilik açıklamasında "İstanbul Valiliği kararınca M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bugün 16:00 itibarıyla ikinci bir emre kadar kapatılacaktır. M2 Hattı trenlerimiz, Taksim istasyonunda durmadan seferlerine devam edecektir" denildi.

CAMİ AÇILIŞI SERBEST

"Covid-19 koşulları" gerekçesi gösterilerek toplanmaya uygun olmadığı belirtilen Taksim’de geçen hafta AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katıldığı cami açılışı yapılmıştı. Açılışta yüzlerce kişi bir araya gelmiş, Taksim Meydanı’nda ve Gezi Parkı’nda namaz kılınmıştı.







