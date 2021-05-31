Gezi Direnişi 8 yaşında: Yurttaşlar polis engeline rağmen toplandı

31 Mayıs 2021 Pazartesi, 19:15

İstanbul Taksim'de, Gezi Direnişi’nin 8. yıldönümü nedeniyle yapılacak olan anma için toplanan yurttaşlar polis tarafından engellenmek istendi. TMMOB Makina Mühendisleri Odası'nın (MMO) bulunduğu İpek Sokak, iki baştan polis ablukası altına alındı. MMO önünde toplanan Taksim Dayanışması bileşenleri, barikatın kaldırılmasını talep etti.

Sokaklardan İstiklal'e giriş ve çıkışlar polis kontrolü ile gerçekleştirildi.

Polis engeline rağmen gerçekleştirilen anmada, Taksim Dayanışması tarafından açıklamada, "Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert, Ethem Sarısülük, Hasan Ferit Gedik, Medeni Yıldırım, Ahmet Atakan, Ali İsmail Korkmaz ve Berkin Elvan için direneceğiz. Gezi bizim dünümüz değil geleceğimizdir" denildi.

Taksim Dayanışması tarafından yapılan basın açıklamasından satır başları şu şekilde:

Bundan 8 sene önce, bu iktidar insanlık onurumuza dokunduğu için, haklarımızı gasp ettiği için, kentsel hafızamızı yok ettiği için, doğayı ranta kurban ettiği için, bize yaşam alanı bırakmadığı için Gezi'de buluşmuş, bir arada olmanın coşkusunu, gerçeği haykırmanın gururunu, direnmenin onurunu yaşamıştık.

Pandemi süreci bir kez daha gösterdi ki, bu iktidar halkına düşmandır. Yasaklar, cezalar hep halka iken, tüm imtiyazlar ise bir avuç muktedirden yanadır.

O kürsülerden çekilen azarlar, savrulan tehditler, hukuksuz yargılamalar, siyasi tutuklamalar... Hepsi korku salmak için. Çünkü iktidarlarını ayakta tutabilmenin tek yolu bu.

'ALNI AÇIK BİR HALK HAREKETİ OLARAK ANILACAĞIZ'

Gezi'yi yargılamaya kalktılar. Üçüncü kez torba dava ile adını kirletmeye çalışıyorlar. 10 bin kere de yargılasanız Gezi'nin haklılığı ve gerçekliği karşısında her seferinde yenileceksiniz. Gezi, defalarca ortaya saçılan mafya-devlet-sermaye-çete ilişkilerine benzemez.

Biz direnişin adıyız, onlar saldırının. Bu iktidar, karanlık ilişkileri yüzünden yarattığı pislikle boğuşurken, biz tarihin sayfalarında tertemiz, alnı açık bir halk hareketi olarak anılacağız.

'GEZİ RUHU BOĞAZİÇİ'NDE'

Umudumuzu yitirelim istediler. Bunca hukuksuz yargılama, cezalar, şiddet, gözaltı, göz göre göre talan...

Gezi ruhu Boğaziçi'ndeki gençlerdedir. 142 gündür her hava koşulunda rektörlüğe sırtını dönen akademidedir. Kolluk şiddetine rağmen pes etmeyen kadınlardadır. Van Gürpınar'da üzerlerine ateş açılsa da haklarını savunmaya devam eden köylülerdedir.

Bugün de aynı taleplerimizi bir kez daha yükseltiyoruz. Acil demokrasi istiyoruz. Haklarımızı istiyoruz. Alana kadar direneceğiz. Bu halk, adil ve eşit bir ülkede yaşamayı hak ediyor.

Gezi'de canlarımızı bıraktık. Düşlerdeki özgür dünyayı kuracağız. Onlara sözümüzdür.

Gezi bizim dünümüz değil, geleceğimizdir. Kayyumlarla, kararnamelerle gasp edilen demokrasinin parlak ve temiz geleceği için en somut dayanağımızdır. Mazide kalmayacak kadar büyük ve hayatidir.

'SARAYLAR YIKILIR, ÇETELER DAĞILIR, ZORBALIK BİTER'

Açıklamada, "Gezi'de söylemiştik; parayı ve rantı tek değer olarak kabul edenlerin karşısında paylaşımın, tüketimin karşısında üretimin, yozlaşmanın karşısında aydınlanmanın direnişidir Gezi!" denildi.

"Bugün de aynı talepleri bir kez daha yükseltiyoruz" denilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Acil demokrasi istiyoruz. Bu halk, adil, özgür ve eşit bir ülkede yaşamayı hak ediyor. Haklarımızı istiyoruz, alana kadar direneceğiz!

Gezi'de canlarımızı bıraktık. Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert, Ethem Sarısülük, Hasan Ferit Gedik, Medeni Yıldırım, Ahmet Atakan, Ali İsmail Korkmaz ve Berkin Elvan için direneceğiz. Gezi bizim dünümüz değil geleceğimizdir. Kayyumlarla, kararnamelerle gasp edilen demokrasinin parlak ve temiz geleceği için en somut dayanağıdır. Mazide kalmayacak kadar büyük ve hayatidir.

Gezi burada, Gezi biziz! 8 yıldır meydanlardayız. Hala bir aradayız, her yerdeyiz. Gezi'de söylemiştik, bugün de sözümüz aynıdır: Saraylar yıkılır, çeteler dağılır, zorbalık biter!"