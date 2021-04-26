İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik sakin seyrediyor
İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından haftanın ilk iş günü, trafik akışı sakin seyrediyor.
Türkiye genelinde, 22 Nisan Perşembe günü 19.00'da başlayan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.
Haftanın ilk iş gününde ana arterlerde trafik yoğunluğunun sakin seyrettiği gözlendi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Edirne istikametinde trafik yoğunluğu gözlenirken, her iki köprünün Ankara istikametinde ise akıcı şekilde sürüyor.
D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu gibi ana arterlerde genel olarak trafik sakin seyrederken, araç arızaları ve trafik kazaları nedeniyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğunun oluştuğu görüldü.
İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 33 olarak ölçüldü.
Video Haberler
- “Ankara sadece Cengiz’in midir?”
- Ukrayna’da Rus bayrağı krizi
- Vah ülkem vah, vah! Bitti, program bitti
- Beyoğlu'nda silahlı saldırı! Kucağımda çocuk var
- Kısıtlamada polisin muaflarla imtihanı
- Feci kaza! Yaralılar var
- İzmir'de boş arazide kurulan çadırda skandal görüntüler
- Sarıklı cübbeli kişi, sigara içenlere bağırdı
- Kısıtlamada evinden uzak marketlere gidenlere ceza
- Sürücüsüz at arabası trafiği birbirine kattı
En Çok Okunan Haberler
- Sümeyye Erdoğan'dan Derya Yanık açıklaması
- Rusya duyurdu: Hasım ülkeler listesi hazırlıyoruz
- Alkol piyasasına yeni düzenleme
- Kaftancıoğlu’ndan sosyal medyadaki videoya sert tepki
- A Haber mikrofon uzattığına pişman oldu
- Erdoğan'ın danışmanından 'açıktan savaş' mesajı
- Hilal Kaplan-Gelecek kavgası
- 'Bill Gates, kripto para değil, Trakya'da toprak alıyor'
- VeBitcoin'in CEO'sunun ifadesi ortaya çıktı
- Kiev'den 'soykırım' desteği!