İstanbul'da HDP ilçe başkanlarının gözaltına alındığı operasyon: 1 tutuklama

23 Mart 2021 Salı, 09:27

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH içinde faaliyet gösterdiği belirlenen 15 kişinin yakalanması için operasyon düzenlenmişti.

4 ilçede 15 ayrı adrese düzenlenen operasyonda aralarında Beşiktaş HDP İlçe Eş Başkanı R.B. ve Kâğıthane HDP Eş Başkanları B.D. ve A.Y'nin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar, dün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 9 kişi adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılırken, 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.