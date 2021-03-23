İstanbul'da HDP ilçe başkanlarının gözaltına alındığı operasyon: 1 tutuklama
İstanbul'da yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 1'i tutuklandı. Beşiktaş HDP İlçe Eş Başkanı R. B. ile Kâğıthane HDP ilçe Eş Başkanları B. D. ve A.Y.'nin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH içinde faaliyet gösterdiği belirlenen 15 kişinin yakalanması için operasyon düzenlenmişti.
4 ilçede 15 ayrı adrese düzenlenen operasyonda aralarında Beşiktaş HDP İlçe Eş Başkanı R.B. ve Kâğıthane HDP Eş Başkanları B.D. ve A.Y'nin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınanlar, dün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 9 kişi adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılırken, 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.
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