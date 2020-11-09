İstanbul'da panik yaratan siren sesiyle ilgili açıklama

09 Kasım 2020 Pazartesi, 09:51

Dün akşam saatlerinde Kadıköy ve Üsküdar'da duyulan, yaklaşık 2 dakikayı aşkın süren siren sesi halkta paniğe neden oldu. Yurttaşlar, Kadıköy ve Üsküdar'da duyulan ve kaynağı belli olmayan siren sesi nedeniyle tepkilerini sosyal medyada dile getirdi.

Paniğe neden olan siren sesinin Koşuyolu Caddesi üzerinde yer alan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığına ait (TÜSEB) binadan geldiği belirlendi. 10 Kasım törenleri için kurulduğu öğrenilen siren tertibatının sistemsel hata sonucu yanlışlıkla çaldığı öğrenildi.

KADIKÖY KAYMAKAMI AÇIKLAMA YAPTI

Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, sosyal medya hesabından olayla ilgili açıklamada bulundu. Özarslan, "Kadıköy'de bu gece (8 Kasım 2020) 23.42'de Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'na (TÜSEB) ait binada, '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' için zaman ayarı yapılan siren tertibatı, ilk belirlemelere göre; sistemsel bir hata nedeniyle çalmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.