İstanbul'da sahte ilaç operasyonu
Ataşehir'de düzenlenen sahte ilaç operasyonunda 2 kişi yakalandı.
Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Kasım'da Mimar Sinan Mahallesi'nde bir iş yerinde cinsel gücü artırıcı hap ve macun imal edilerek yurt dışında satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adrese baskın düzenleyen ekipler, 1 milyon 500 bin adet cinsel macun, 10 bin adet cinsel performans arttırıcı hap, 35 karton kaçak çay, 4 üretim makinesi, farklı markalarda muhtelif geciktirici sprey, cinsel güç artırıcı kahve, çikolata ve macun ele geçirdi.
Adreste bulunan Sedat T. (39) ve Ümit A. (46) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Ümit A. serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen Sedat T. adli kontrol şartıyla salıverildi.
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