İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 6 gözaltı
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda, sosyal medya üzerinden çeşitli kurum ve kuruluşları hacklemeye çalışarak örgütsel faaliyet yürüten Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütünün Suriye yapılanması YPG/PYD içerisinde faaliyette bulunan ve sosyal medya üzerinden çeşitli kurum ve kuruluşların hesaplarını hackleyerek örgütsel propaganda yapan kişilere yönelik 7 ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi.
Yapılan istihbarat çalışmalarının ardından harekete geçen polis ekipleri düzenledikleri operasyonda Suriyeli 6 zanlıyı gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 2 şarjör, 15 mermi ve çok sayıda örgütsel doküman ile dijital malzeme de ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan şüphelilere yönelik yapılan operasyon polis kameralarıyla kaydedildi.
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