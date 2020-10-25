İstanbul'da yoğun sis etkili oluyor

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren bir çok noktada yoğun sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi düştü.

DHA
25 Ekim 2020 Pazar, 05:33
İstanbul'da yoğun sis etkili oluyor
Abone Ol google-news

İstanbul genelinde gece saatlerinden itibaren yoğun sis etkili olmaya başladı. Özellikle TEM Otoyolu Hasdal geçişi, D-100 Karayolu Cevizlibağ, Haliç ve Okmeydanı geçişleriyle, Kemerburgaz'da yoğun sis etkili oldu. Ayrıca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de sis zaman zaman etkili oldu. Sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi düştü.  


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler