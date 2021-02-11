İstanbullular dikkat: İSKİ'den önemli uyarı!
İstanbul’da etkili olacak soğuk hava dalgası nedeniyle İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yurttaşları uyardı.
İstanbul’da etkili olacak soğuk hava dalgası nedeniyle İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), su sayaçları ve tesisatlarının donma tehlikesine karşı yazılı bir açıklama yaparak yurttaşları önlem alması için uyarıda bulundu.
İSKİ’nin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
- İstanbul’da etkili olan soğuk hava dalgası sebebiyle su sayaç ve tesisatları donma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilmektedir.
- Su tesisatı ve sayaçlarında donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir.
- Açıkta bulunan su boruları soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir.
- Sayaçlar açıkta ise kesinlikle muhafaza altına alınmalı ve etrafı soğuğu geçirmeyen izolasyon malzemeleri ile korunmalıdır.
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