İstanbulspor'da 2. Fatih Tekke dönemi sona erdi

Son dakika... İstanbulspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırdığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
23 Mart 2021 Salı, 12:09
İstanbulspor'da 2. Fatih Tekke dönemi sona erdi
Abone Ol google-news

İstanbulspor, adı Kasımpaşa ile anılan teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Teknik Direktörümüz Fatih ‘’Sultan’’ Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Kulübümüze vermiş olduğu emeklerden ötürü kendisine teşekkür ediyor, her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyoruz. #YolunAçıkOlsunFatihSultanTekke" ifadeleri kullanıldı.


Tekke'nin ismi Kasımpaşa ile anılıyordu.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler