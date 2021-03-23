İstanbulspor'da 2. Fatih Tekke dönemi sona erdi
Son dakika... İstanbulspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırdığını açıkladı.
İstanbulspor, adı Kasımpaşa ile anılan teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada "Teknik Direktörümüz Fatih ‘’Sultan’’ Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Kulübümüze vermiş olduğu emeklerden ötürü kendisine teşekkür ediyor, her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyoruz. #YolunAçıkOlsunFatihSultanTekke" ifadeleri kullanıldı.
Teknik Direktörümüz Fatih ‘’Sultan’’ Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.— İstanbulspor A.Ş. (@istanbulspor) March 23, 2021
Kulübümüze vermiş olduğu emeklerden ötürü kendisine teşekkür ediyor, her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyoruz. #YolunAçıkOlsunFatihSultanTekke pic.twitter.com/ZtlcZlk7B1
Tekke'nin ismi Kasımpaşa ile anılıyordu.
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