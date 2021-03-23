İstanbulspor'da 2. Fatih Tekke dönemi sona erdi

23 Mart 2021 Salı, 12:09

İstanbulspor, adı Kasımpaşa ile anılan teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Teknik Direktörümüz Fatih ‘’Sultan’’ Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Kulübümüze vermiş olduğu emeklerden ötürü kendisine teşekkür ediyor, her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyoruz. #YolunAçıkOlsunFatihSultanTekke" ifadeleri kullanıldı.





Teknik Direktörümüz Fatih ‘’Sultan’’ Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



Kulübümüze vermiş olduğu emeklerden ötürü kendisine teşekkür ediyor, her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyoruz. #YolunAçıkOlsunFatihSultanTekke pic.twitter.com/ZtlcZlk7B1 — İstanbulspor A.Ş. (@istanbulspor) March 23, 2021

Tekke'nin ismi Kasımpaşa ile anılıyordu.