İstanbul'un 7 ilçesinde IŞİD operasyonu: 8 gözaltı
İstanbul'da Terörle Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen IŞİD operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün İstanbul'da 7 ilçede IŞİD terör örgütüne yönelik 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda IŞİD'le bağlantılı olduğu belirlenen Türk ve yabancı uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon anları kameralara yansırken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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