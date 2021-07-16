İstanbul'un 7 ilçesinde IŞİD operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul'da Terörle Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen IŞİD operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
16 Temmuz 2021 Cuma, 11:29
İstanbul'un 7 ilçesinde IŞİD operasyonu: 8 gözaltı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün İstanbul'da 7 ilçede IŞİD terör örgütüne yönelik 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Operasyonda IŞİD'le bağlantılı olduğu belirlenen Türk ve yabancı uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon anları kameralara yansırken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



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