İstanbul'un simgelerinden Galata Kulesi ziyarete açıldı

07 Ekim 2020 Çarşamba, 10:48

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Beyoğlu Kültür Yolu" projesi kapsamında restorasyonu tamamlanan Galata Kulesi'nin, halka açık düzenlenen açılış programında, şarkıcı Zeynep Bastık ve Uninvited Jazz Band topluluğu konser verdi.

Törende konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kulenin açılışını İstanbul'un kurtuluş günü olarak belirlenen 6 Ekim gibi özel bir günde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ersoy, kulenin bir önceki restorasyonunun 1967'de tamamlandığına işaret ederek, "O zaman kule, çok farklı bir işlevle sınıflandırılmıştı. Yeme, içme ve eğlence ağırlıklı bir işleve sahipti ve günümüz açısından da kabul edilebilir bir işleve sahip değildi." dedi.

Bakanlık olarak yapının İstanbul'un cazibe noktası olduğunu da göz önünde tuttuklarına dikkati çeken Ersoy, şöyle devam etti:

"Yapının işlevini müze, kalıcı ve geçici sergi alanları olarak tekrar yapılandırdık ve bundan sonra Galata Kulesi sadece cazibe merkezi olarak değil, İstanbul'un diğer değerli kültür varlıklarına yönlendirme merkezi olarak da kullanılacak. İçindeki müzeyi, kuleden baktığınız zaman İstanbul'un gözlemleyebildiğiniz değerli binalarını, noktalarını ayrıca detaylı olarak tanıtan bir müze olarak planladık. İstanbul'un tarihi çok çok eski. Kulenin içinde aynı zamanda İstanbul'un o eski tarihinden itibaren Cumhuriyet tarihine kadar gelişini de gösteren bir sergi alanı da var."

Bakan Ersoy, kulede ayrıca İstanbul'un ve Türkiye'nin anlamlı günlerinin tanıtılacağı, belgelendirileceği geçici bir sergi alanının da yer alacağını aktararak, "Bugün mesela 6 Ekim, bu hafta İstanbul'un kurtuluşuyla ilgili bir sergi, daha 29 Ekim'le, 10 Kasım'la ve 29 Mayıs gibi daha birçok İstanbul ve Türkiyemizin özel günlerinin anlam ve önemini anlatan sergileri halkımızla buluşturacağız" diye konuştu.

"Beyoğlu Kültür Yolu" projesini geçen yıl hayata geçirmeye karar verdiklerini hatırlatan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bağlamda Galata Port'tan Atatürk Kültür Merkezi'ne kadar olan bölgede, Bakanlığımıza ve bize ait kurumlara bağlı olan bütün ait olan binaların restorasyonunu yaparak, kültür sanata kazandırılması şeklinde bir çalışma başlattık. Bu bağlamda da ilk haziran ayında Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'ni hayata geçirdik. Bugün de ağır bir restorasyondan sonra Galata Kulesi'ni tekrar hizmete alıyoruz. Önümüzdeki ay Atlas Müzesi ve Sineması daha sonra Mısır Apartmanı Mehmet Akif Ersoy Müzesi, daha sonra Taksim Camisi altında İslam Eserleri Kültür Merkezi ve nihayetinde de Atatürk Kültür Merkezi'ne gelerek projeyi tamamlayacağız. AKM, sadece bakanlığımıza ait bir proje olmayacak. Buradaki diğer değerli binaları, büyük firmaların da katılacağı bir platform haline getireceğiz. AKM'nin tam kapasiteyle hizmete girmesinden sonra düzenli olarak konserler ve aktiviteler sadece bu bölgede değil, bu hattın tamamında gerçekleştirilecek."

Yoğun ilginin yaşandığı törene, Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız eşleriyle katıldı.