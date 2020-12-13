İşte büyükşehir ilçe belediyelerinin son anketi
Objektif Araştırma ve Danışmanlık Şirketi tarafından yapılan “2020’nin en başarılı 10 Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları” anketinde ilk sırada Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü yer aldı.
Objektif Araştırma ve Danışmanlık Şirketi tarafından yapılan “2020’nin en başarılı 10 Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları” anket sonuçları açıklandı. Habertesi'nin haberine göre, ilk iki sırada CHP’nin en genç belediye başkanlarından Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun ile Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü yer aldı. İstanbul’un Şişli belediye başkanı Muammer Keskin ve Avcılar belediye başkanı Turan Hançerli, Antalya’nın Konyaaltı belediye başkanı Semih Esen ve Kocaeli belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile birlikte “ilk on” belediye başkanından altı CHP’li başkan ankete katılan vatandaşların tercihi oldu.
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