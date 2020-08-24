İşte koronavirüs kapsamında Ankara'da kesilen cezalar
Ankara’da koronavirüs önlemleri kapsamında 11 Ağustos ve 23 Ağustos tarihleri arasında 99 bin 49 iş yeri denetlendi. Yapılan denetimlerde kurallara uymayan bin 867 iş yerine cezai işlem uygulandı. 12 gün boyunca yapılan denetimler kapsamında 578 bin 781 lira ceza kesildi.
Ankara valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında “Ankara'da koronavirüs önlemleri kapsamında 11 Ağustos - 23 Ağustos tarihleri arasında 99 bin 049 iş yeri denetlenmiş, bu kontrollerde kuralları ihlal eden 1867 iş yerine 578,781.00 lira idari para cezası uygulanmıştır” denildi.
Video Haberler
- Şehit Anası Pakize Akbaba'dan Soylu'ya çağrı
- İstek şarkı düğünü savaş alanına çevirdi
- Otobüste kadına tokat: Kimse müdahale etmedi
- Parkın ortasında kadına şiddet
- Sulama ve içme suyunda altın aranacak
- Giresun'daki sel mağdurundan yardım çağrısı!
- Ankara'da kadın cinayeti son anda engellendi
- Trafikte saldırdığı kadın tekvandocu çıkınca dayak yedi
- Süleyman Soylu sele kapılmaktan son anda kurtuldu
- Giresun'da dere taştı, araçlar suda böyle sürüklendi