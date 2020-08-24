İşte koronavirüs kapsamında Ankara'da kesilen cezalar

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 13:52

Ankara valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında “Ankara'da koronavirüs önlemleri kapsamında 11 Ağustos - 23 Ağustos tarihleri arasında 99 bin 049 iş yeri denetlenmiş, bu kontrollerde kuralları ihlal eden 1867 iş yerine 578,781.00 lira idari para cezası uygulanmıştır” denildi.