İstinaf mahkemesi, Şule İdil Dere için başvuruyu reddetti
Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda yürüyüş yaparken hafriyat kamyonu altında can veren üniversite öğrencisi Şule İdil Dere davasında çıkan karara yapılan itiraz reddedildi.
İstinaf mahkemesi, Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda yürüyüş yaparken hafriyat kamyonu altında can veren üniversite öğrencisi Şule İdil Dere (23) davasında çıkan karara yapılan itirazı reddetti. Konuyla ilgili aradığımız anne Nesrin Aslan, istinaf mahkemesinin kararını bizden öğrenirken üzgün bir şekilde “Ben bu ülkede hiçbir zaman adalet görmedim ki” dedi.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, sanık Teyfur Bingöl, Saffet Altındağ, Ergun Ata, Kamil Celal Yıldırım hakkında beraat, kamyon şoförü sanık Mümin Kılıç’a “Taksirle ölümüne neden olma” suçundan 3 yıl 10 ay hapis cezası, İbrahim Ruhi Kelleci’ye 42 bin 400 TL, Zafer Karasaçlı’ya ise 26 bin 425 TL adli para cezası verdi. Beraat eden 4 sanık hakında istinaf başvurusu yapıldığı fakat mahkemenin kararında usul ve esasa ilişkin bir eksiklik olmadığı belirtilerek istinaf başvurusunda gösterilen gerekçelerin yerinde olmadığı ifade edildi. Diğer sanıklar Kılıç, Karasaçlı ve Kelleci için istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildi.
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