İstismarcı şeyhin tarikatı harekete geçti

18 Şubat 2021 Perşembe, 17:00

Müridinin 12 yaşındaki çocuğuna cinsel istismardan tutuklu yargılanan, Uşşaki tarikatının lideri Eyyüp Fatih Şağban hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

26 Şubat'ta yeniden hakim karşısına çıkacak olan “Fatih Nurullah” takma adlı şeyh Eyyüp Fatih Şağban’ın müritleri, çevrimiçi programlar düzenlemeye başladı.

"10 SENEDİR UĞRAŞTILAR, NE YAZIK Kİ İSLAMİYET'E SAHİP ÇIKAN YOK"

Independent Türkçe’den Can Bursalı’nın haberine göre, tarikat müritleri arasında “Kıbrıs Halifesi” olarak bilinen Erdoğan Bayar, katıldığı programda Eyyüp Fatih Şağban'a komplo kurulduğunu savundu.

“Kıbrıs Halifesi” Bayar, komplo iddiasını şöyle anlattı:

“Efendimiz inşallah görevine dönecek ama aynı şeylerin kucağına düşmeyecek. 10 senedir devam ediyor bu düzen. Efendi birden bu duruma düşmedi. 10 senelik yapılanlardan bizim haberimiz var. Niye önleyemediniz? Allah isterse kimse önleyemez.

Bizim her şeyden haberimiz vardı, her şeyi de biliyorduk. Ama Allah isterse önüne geçemiyorsun. Efendi hazretleri maneviyatta bana 'Erdoğan Efendi, her şeyi biliyorum, kimlerin yaptığını da biliyorum. Ama inşallah bir daha yapamayacaklar' dedi. Bu iş 3 günlük mevzu değil. 10 senedir uğraştılar. Ama ne yazık ki İslamiyet'e sahip çıkan yok.”

"KİMSEYE PARA TEKLİF ETMEDİK"

Mağdur çocuğun babasıyla ve dedesiyle konuştuğunu iddia eden “Kıbrıs Halifesi” Bayar, para teklif edildiği iddiasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Biz kimseye para teklif etmedik. Kendilerinin bize söylediği bir söz var. 'İki tane avukat, sakın vazgeçmeyin, kendin de karın da hapse girersiniz dedi bize. Bize bunu temin ederseniz biz bu işten vazgeçiyoruz' diye onlar kendi teklif etti bize.”

"EFENDİM YUVASINA DÖNECEK, CENAB-I ALLAH'IN BİZE BİLDİRDİĞİ BU"

Tarikatın “Kıbrıs Halifesi” Bayar, Atatürk'ten bu yana tüm Cumhurbaşkanlarıyla tanıştıklarını ileri sürerek, "Şu andaki liderimizin Allah ömrünü uzatsın. Allah bizden alsın ona versin. Ülkemiz için çok güzel şeyler yapıyorlar. Şu anda biz yaralıyız. Efendimiz inşallah kurtarmayı nasip etsin. Allah kendisine sabır versin" dedi. Bayar, tarikatın kadın müritlerine de bir mesaj verdi:

“Uşşaki tarikatının bayan zakirlerine ricam şu: Her sabah namazından sonra 100 Ayet-el Kürsi okusunlar ve efendimin maneviyatına bağışlasınlar. İnşallah efendimizi 26'sında görmek nasip olacak. Efendim yuvasına dönecek, Cenab-ı Allah'ın bize bildirdiği bu.”

"NAMAZ KILARKEN RABBİM BİZE EŞLİK ETTİ"

“Kıbrıs Halifesi” Bayar, tarikatın lideri Eyyüp Fatih Şağban'ın Kıbrıs'a çok gidip geldiğini söyledi ve namaz kılarken Allah'ın kendilerine eşlik ettiğini iddia etti:

“Namaz kılarken Rabbim bize eşlik etti. O namazı Rabbim kıldırdı bize. Yani bunları yaşayan büyük bir camianın dervişleriyiz. Biz tasavvuf ehli olmaya çalışıyoruz. Gösteriş budalası değiliz.”

NE OLMUŞTU?

Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Kuzuluk Mahallesi'nde yaşayan ve Uşşaki tarikatı lideri olduğu ileri sürülen Fatih Nurullah, 12 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Odatv’den Sami menteş’in ortaya çıkardığı olaydan sonra, Nurullah ile mağdur çocuğun babası arasında gerçekleşen görüşmenin kaydı sosyal medya üzerinden kamuoyuna yansımıştı.

Ses kaydında Fatih Nurullah, çocuğa yaptığı istismarı itiraf etmiş ve olayın duyulmaması için babayı ikna etmeye çalışmıştı.

Kızın babası F.A., Fatih Nurullah'tan şikayetçi olunca tarikat üyelerinin saldırısına uğramıştı.

İddianamede Şağban'ın çocuğa zincirleme istismar suçundan 22,5 yıla, hürriyetinden yoksun kılma suçundan 26 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenmişti.

Dava dosyasında çocuğun anlattıkları, yakınlarının tanıklıkları, adli tıp raporları yer alıyor.