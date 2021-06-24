İstismarı meşru gösteren kitap için bakanlık harekete geçti

24 Haziran 2021 Perşembe, 10:27

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Çocuk istismarına karşı verdiği mücadele ile bilinen HEMPA Çocuk Derneği'ne ulaşan bir yurttaş, 'Onlar Ermiş Muradına - En Güzel Türk Masalları' adı verilen çocuk kitabında yer alan "Sandık" adlı hikayede "baba ve kız arasındaki evliliğin'' meşru gösterildiğini aktardı.

'YETİŞTİRDİĞİN MEYVEYİ ÖNCE KENDİN YERSİN'

Çocuk kitabında yer alan hikayede, çocuğu olmayan bir adamın, hocaya gittikten sonra taktığı muskadan sonra çocuğunun olması anlatılıyor. Kız çocuğu sahibi olan adam, yeniden hocaya gittikten sonra "Hocam, yetiştirdiğin meyveyi önce kendin mi yersin, yoksa başkasına mı yedirirsin" sorusunu soruyor. Hoca'dan "Evvela kendin yersin" cevabını alan baba, durumu kızına anlatıyor ve "ben hocadan onay aldım" ifadelerini kullanıyor. Kız ise "Baba hiç öyle şey olur mu, ben senin kızınım, babanın kızıyla evlenmesi olur mu" şeklinde yanıt veriyor.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Tepkiler üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, "Onlar Ermiş Muradına" isimli kitabı muzır yayın ilan etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, resen inceleme neticesinde kitapta yer alan bazı yazıların 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır ve müstehcen tesir yapacak nitelikte olduğuna, bu nedenle kitabın ilgili mevzuatın öngördüğü sınırlamalara tabi olmasına karar verildi.

ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARA UĞRADIĞI NASIL ANLAŞILIR?

- Cinsel içerikli konulara aşırı ilgi ya da aşırı kaçma eğilimi göstermesi

- Cinsel davranışlarda artış yaşanması

- Uyku sorunları, kabuslar

- Depresyon ya da içine kapanma durumları

- Bedeninin kirli ya da zarar gördüğü şeklindeki söylemler ya da genital organlarında bir sorun olduğunu düşünmesi

- Çizim veya oynadığı oyunlarda cinsellik ögelerini kullanması

- Cinsel yolla bulaşan hastalıkların varlığı gibi belirtiler gözlemlendiğinde, çocuğun cinsel istismara uğradığından şüphelenilmelidir.