İtiraf etti: Kayıp olarak aranan eşini boğarak katletmiş
Tokat’ın Zile ilçesinde kayıp olarak aranan Kadriye Alper'in eşi tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.
Zile ilçesinde Murat Alper (37) isimli şahıs, polise boşanma aşamasında olduğu eşi Kadriye Alper’in (32) kayıp olduğu ihbarında bulundu. Kayıp olarak aranan kadının telefonundan yakınlarına mesaj gönderildiğini tespit edilmesi üzerine polis şahsı gözaltına aldı.
Alper, yapılan sorgusunda eşini evinde boğarak hafriyat alanına gömdüğünü itiraf etti. Yaklaşık 4 gündür kayıp olarak aranan kadının cenazesi şahsın yer gösterme yapması sonucu bulundu. 2 çocuk annesi kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şahıs ise emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Zile Adliyesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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