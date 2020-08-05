‘İttifakı kurtarma hamlesi’

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 06:00

İYİ Parti kaynakları Bahçeli’nin çıkışının daha önceden kurgulanmış olduğunu, sürekli oy kaybeden Cumhur İttfakı’nı kurtarmaya yönelik hamle olduğunu belirtti. MHP’li kaynaklar ise söz konusu çağrının Bahçeli tarafından zaman zaman gerçekleştirildiğini, ittifakın söz konusu olmadığını söyledi.

İYİ Partili bir yönetici, “Bahçeli’nin çıkışı gündem değiştirme ve iktidar telaşından kaynaklanıyor. Millet İttifakı’nı en başından beri parçalamak istiyorlar. Bu ilk de değil. Birçok operasyonla bunu yapmaya çalıştılar.

Başarılı olamadılar. Bahçeli’nin hamlesi Cumhur İttfakı’nı kurtarmaya yönelik bir girişim. Ülkenin milli menfaatleri için Millet İttifakı bir ihtiyaç olarak varlığını sürdürüyor. Bu çağrının partimizde kesinlikle karşılığı yoktur. Meral Hanım da bu konuyla ilgili sadece tebessüm etmekle yetindi. Biz zaten evimizdeyiz”dedi.

MHP’li kaynaklar ise Bahçeli’nin açıklamasından önceden haberdar olmadığını söyleyerek, “Sayın Bahçeli’nin çıkışına karşı, İYİ Parti ile ittifak söz konusu değil. Genel Başkanımızın dönem dönem partiden ayrılanlara yönelik yapmış olduğu çağrılardan birisi. ‘CHP’de sular durulmaz nitekim kaynayan tencere kapak tutmaz’ lafı da onlara uzatılan dalın bir yansıması. Zamanında MHP parçalandı, bölündü söylemleri ile bizim içimizden bir parti çıkarmaya çalıştılar. Şimdi aynı şey İnce üzerinden CHP’nin başına geldi. Genel Başkan da buna vurgu yaptı” ifadelerini kullandı.

‘BİZ ZATEN EVİMİZDEYİZ’

Bahçeli’nin açıklamasına ise ilk yanıt İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’dan geldi. Dikbayır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Biz zaten EVİMİZDEYİZ. Başkalarının kuyruğuna takılıp, EVİN yolunu kaybedenler düşünsün!” dedi.