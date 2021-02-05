İTÜ'lü öğrencilerden 'YÖK Anadolu Projesi'ne tepki: '#İtüİtülülerindir'
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencileri, YÖK Anadolu Projesi kapsamında Bartın Üniversitesi öğrencilerinin kendi üniversitelerinde eğitim görecek olmasına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'nı dün katıldığı toplantıda, "Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi temel amacımız eğitim kurumlarının kalite odaklı faaliyetler yürütmesi, bilimsel alanların desteklenmesidir. Ar-ge ve inovasyonu teşvik eden bir iklimin oluşturulmasını, tematik alanlarda ihtisaslaşmayı hedefliyoruz. Üniversitelerimizin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabetçi olması için yeni projeler üzerinde çalışıyoruz" sözleri ile duyurmuştu.
Program kapsamında başka bir üniversitede eğitim gören bir kişi proje kapsamına alınan 63 bölümdeki dersleri başka bir üniversitenin kıdemli öğretim üyelerinden alabilecek.
ÖĞRENCİLER TEPKİ GÖSTERDİ
Yeni projeye ilişkin sosyal medyada paylaşımda bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencileri '#İtüİtülülerindir' diyerek tepki gösterdi.
İşte o paylaşımlar...
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