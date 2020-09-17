İYİ Parti ‘Borçları almayın’ dedi, AKP kabul etmedi
İYİ Partili Zonguldak Belediye Meclis üyesi Vahdettin Velioğlu, Zonguldak Belediyesi'ne ait 100. Yıl Şehirlerarası Otobüs Terminali esnafının pandemi nedeniyle zor günler geçirdiğini dile getirerek kira borçlarıyla, kira ücretlerinin bir süre daha alınmaması için yazılı önerge verdi.
İYİ Partili Zonguldak Belediye Meclis üyesi Vahdettin Velioğlu, pandemi nedeniyle ekonomik olarak en fazla etkilenen sektörlerin başında gelen ulaşım sektörünün bileşenlerinden otobüs terminali esnafları için önerge verdi.
Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, önergeyle, otobüs yazıhaneleri, çay ocakları,lokanta, oyuncakçı,berber gibi işletmelerin bulunduğu 100.Yıl Şehirlerarası Otobüs terminali esnafının birikmiş borçlarının bir süre daha alınmamasını ve mevcut kiralarında bir kısmının ya da tamamen alınmaması teklif edildi.
TAHSİL EDİN TALİMATI
Pandemi nedeniyle aylardır ekonomik olarak zor günler yaşayan esnaflar, İYİ Parti’nin teklifinin kabul edilmemesi üzerine AKP’li Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan'ın talimatı ile geçtiğimiz günlerde belediyeye davet edildi. Başkandan kendileri için olumlu bir cevap vermesi bekleyen esnaflar, Alan’ın kira borçlarının hepsinin yatırılmasını istemesi üzerine şok oldu
YÜZDE 70 AZALDI
Aynı zamanda terminalde otobüs işletmeciliği yapan Velioğlu şunları söyledi:
Zonguldak Şehirlerarası Terminali’nde faaliyet gösteren tüm otobüs firmaları 1 Haziran’dan itibaren şehirler arası seyahat başlatılmış olsa da, önceki yıllara göre yüzde 50-70 arasında azalma olmuştur. Bu durum giderlerin artması ve gelirlerin azalmasına neden olmuştur. Biz de belediyemizden esnafımıza yardımcı olmasını talep ettik. Ama Sayın Başkan, esnafın bütün birikmiş borçlarının tahsil edilmesini istedi.
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