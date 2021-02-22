İYİ Parti Edirne İl Başkanı, 'süs gibi' Türk bayrağı çizimine tepki gösterdi
Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Milli Takımlar Kamp binasının duvarında yer alan Türk Bayrağı çizimine İYİ Parti Edirne İl Teşkilatı'ndan tepki geldi. İYİ Parti İl Başkanı Ekrem Demir, “Kanuna aykırı bir çizim. Acilen düzeltilmelidir” dedi.
Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Milli Takımlar Kamp binasının duvarında yer alan Türk Bayrağı çizimi ile ilgili İYİ Parti Edirne İl Başkanı Ekrem Demir'den tepki açıklaması geldi.
Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Milli Takımlar Kamp binasının duvarına çizilen Türk Bayrağı’nın resmiyetten uzak ve kanuna aykırı olduğunu ifade eden Başkan Demir, çizimin düzeltilmesi gerektiğini belirterek “Türk Bayrağı, rengini şehitlerin ve gazilerin kanından almış, milletimiz ve devletimiz için dokunulmaz bir değerdir. Bu değer kanun tarafından da koruma altına alınmıştır. Dolayısıyla Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Milli Takımlar Kamp binasının duvarında kanuna aykırı bir çizim yer almaktadır. Bayrak bütünlüğü duvardaki klima ve pencereler nedeniyle bozulmaktadır. Resmiyetten uzak bu çalışmanın binanın duvarına bir ‘süs’ gibi işlenmesi kanuna muhalefettir. Acilen düzeltilmelidir. Kanunda belirtildiği gibi konu incelenmeli ve gereği yapılmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kültür ve tarih dolu şehri Edirne’ye yakışmayan bir çalışma” dedi.
KANUNU HATIRLATTI
Ekrem Demir, Türk Bayrağı’nın şekli, rengi ve kullanım alanlarının “Türk Bayrağı Kanunu” tarafından koruma altına alındığına dikkat çekip, kanunun 7. maddesinde yer alan şu ifadeleri hatırlattı:
“Türk Bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Hiçbir siyasi parti, teşekkül, dernek, vakıf ve yönetmelikte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan kurum ve kuruluşun amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanılamaz. Bu Kanuna ve yönetmeliğe aykırı fiiller yetkililerce derhal önlenir ve gerekli soruşturma yapılır.”
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