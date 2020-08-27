İYİ Parti Genel İdare Kurulu "Çarşaf" dedi

27 Ağustos 2020 Perşembe, 09:46

Toplantını gündeminde Eylül ayında gerçekleştirilecek olağan kurultay yer aldı. Yapılacak büyük kurultayda yeni seçilecek GİK üyelerinin seçiminde kullanılacak usul hakkında mevcut genel idare kurulu üyelerinin görüşü alındı. Üyeler nihai karar genel başkana ait olmak üzere yaptıkları oylamada 17’ye karşı 29 oyla blok liste yerine çarşaf liste yapılması iradesini ortaya koydu.

Birçok siyasi parti merkez kurullarını sadece Genel Başkan’ın iradesi ile blok liste şeklinde seçerken İYİ Parti’nin son seçimde çarşaf liste ile delegelerin tercihini sorarak karar alması parti tabanında büyük memnuniyet yaratmıştı. 20 ya da 27 Eylül’de pandemi kurallarına dikkat edilerek yapılması planlanan olağan kurultayda da aynı şekilde çarşaf liste yöntemi ile genel idare kurulu üyelerinin belirlenerek Genel Başkan Meral Akşener’in tabanın sesini dinleyen demokratik lider mesaji vermesi bekleniyor.