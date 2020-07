İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu: ‘Seçimlere ağırlık verilecek’

09 Temmuz 2020 Perşembe, 06:00

Fikri hür vicdanı hür bir şekilde değerlendirmesini yaparak sandığa gidecekler. Bu nedenle çok büyük bir iddia ile söylüyorum, sonuç ne olursa olsun o sandıktan yanlış bir şeyin çıkması mümkün değil.

Yeni dönemde önümüzdeki genel ve yerel seçimler için çalışmalara ağırlık vereceklerini belirten Kavuncu, “Önemsediğimiz üç hedefimiz var. İl ve ilçelerimizde politika üretecek komisyonlar kuracağız. 2024 yerel seçimleri için bugünden çalışmalara başlayacağız. Genel seçimlerde de Türkiye’nin ilk kadın Cumhurbaşkanını İstanbul’dan Ankara’ya göndereceğiz” dedi. Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan Kavuncu özetle şunları söyledi:

- Yaklaşık iki yıldır il başkanısınız. Bu süreci nasıl geçirdiniz?

Zor ve sıkışık bir süreç diyebiliriz. 1. Olağanüstü kongrenin gerçekleşmesinin hemen ardından göreve başladığımızda Millet İttifakı da ilan edildi. Tam o günlerde Ekrem İmamoğlu’nun adaylık süreci başladı. Yani kongrenin ardından yerel seçim çalışmalarına başlayarak, ilçe ilçe ittifak çalışmaları yürüttük. Sahalarda yerimizi aldık. Kendi aday çıkardığımız ilçelerde kendi adaylarımız için büyükşehirde de ittifak adayımız için çalıştık. 31 Mart’ın ardından seçim bitmedi, 23 Haziran’a uzadı. 23 Haziran’a kadar olan süreçte de demokrasi çadırlarımızı kurduk. Genel Başkanımız ile 39 ilçenin tamamını gezdik. 39 ilçede Türkiye’de demokrasinin zedelenmemesi için bu seçimin çok kritik olduğunu anlatmaya çalıştık. Demokrasi için kavga verdik. Bir kısmı seçim döneminde olmak üzere 14 ilçemize kayyım atanma tehlikesi olduğu için bu sıkışık zamanda bir de bu kongrelerimizi tamamladık. Ne mutlu ki bu süreç Millet İttifakı’nın lehine sonuçlandı. 23 Haziran’dan sonra herkes bir nefes aldı ve Eylül itibariyle normal bir döneme girdik. Aralık 2019 tarihinde normal kongre sürecimize başlayarak 34 ilçe kongremizi tamamladık. Kalan 5 ilçe kongremizi de koronavirüs sebebiyle Haziran ve Temmuz’da tamamladık. Görev sürecimizin değerlendirilmesi yapılırken muhakkak bu kronolojinin düşünülmesi ve eksiklerimiz var ise bunlarla değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.

‘KOMİSYONLAR POLİTİKA ÜRETECEK’

- Bir sonraki dönemde nasıl projeleriniz var?

Bütün dünyanın takip ettiği seçimde Millet İttifakı’nın ana aktörlerinden biri olarak büyük bir değişime yol açtık. Sandık güvenliğinden tutun da sahadaki çabamıza kadar. Görev sürecimizde sadece bunu ele alsanız bile gurur verici bir durum. Tabii seçim ve parti içi kongre süreçlerimiz yapmak istediğimiz birçok faaliyeti ertelememize neden oldu. Ekonomi ve istihdam sorununun yanı sıra Z kuşağı için özel çalışmalar ve araştırmalar yapacağız. Bunların dışında yeni dönemde önemsediğimiz ve odaklandığımız üç hedefimiz var. İl ve ilçe komisyonlarımız politika üretecek hale gelecek. 2024 yerel seçimleri için bugünden çalışmalara başlayacağız. Bu çalışmalar kapsamında her ilçe ve mahalle teşkilatımız çözüm odaklı sorunları tespit edecek. Genel seçimlerin de 2023’e kalmadan yapılacağını düşünüyorum. Bu nedenle de seçilmiş 39 ilçe yönetimimiz ve il yönetimimiz Türkiye’nin ilk kadın Cumhurbaşkanını İstanbul’dan Ankara’ya gönderecek. Üye kampanyamıza da aynı hızla devam edeceğiz.

- İlçe ziyaretleri yapıyorsunuz...

Neredeyse tüm ilçelerimizi gezdik. Yaklaşık 650 delegemiz ile görüştük. Bu görüşmelerin birçoğu 3-4 saat sürdü. Gündeme gelen birçok konuyu, soruyu, tavsiyeyi, eleştiriyi dinledik. Şimdi ikinci tur ilçe ziyaretlerimize başladık. ‘Benim şu kadar delegem var’ söylemlerinden ben her zaman çok rahatsız olurdum. Fakat bizim 688 delegemizin tamamı sorgulayan, irdeleyen, analiz eden, eleştiren kişilerden oluşuyor. Fikri hür vicdanı hür bir şekilde değerlendirmesini yaparak sandığa gidecekler. Bu nedenle çok büyük bir iddia ile söylüyorum, sonuç ne olursa olsun o sandıktan yanlış bir şeyin çıkması mümkün değil.

‘KENDİ TENSİPLERİ İLE YAYIMLADI’

- Akşener’in sizinle paylaştığı bir fotoğraf sonrasında kongre sürecinde tarafsız olmadığı yönündeki iddialar ortaya atıldı. Bunun için ne söylersiniz?

Genel Başkanımız her il kongresinde benzer tavrı göstererek aday olmak isteyen her arkadaşımıza ‘sizin kararınız’ demiştir. Genel Başkanımızı sanki bir tarafmış gibi sürecin içine çekmek ve bu şekilde lanse etmek kimseye fayda sağlamaz. Genel Başkanımızın İstanbul’da katıldığı her faaliyete iştirak ediyorum. Bahsedilen fotoğrafı, Genel Başkanımız kendi tensipleri ile sosyal medya hesabında yayımladı. Birlikte çekildiğimiz bir fotoğraf üzerinden bu algının çıkarılmasını doğru bulmuyorum. Büyütülecek bir konu değil.

- Adaylık açıklamanızda ‘bana ve rakip arkadaşlarıma bel altı vuranları partili saymama bünyeden atarım’ dediniz. Akşener’in de belden aşağı propaganda yapanlara yönelik uyarı niteliğinde ifadeleri olmuştu. Sizi ve Akşener’i bu ifadeleri söylemeye iten nedir?

Adaylık konuşmamda özellikle belirttim; bana ve rakip arkadaşlarıma yönelik iftira, itham, bel altı siyaset vasıtasıyla hakaret edenlerle ilgili biz gereğini yapmak zorundayız. Bizim il, ilçe, merkez disiplin kurullarımız var. Benim bunu söylememdeki kastım, siyaseti partimizin ortaya koyduğu etik değerler çerçevesinde yapmayan her kişi için disiplin mekanizmasının çalışacağını duyurmak. Bir haksızlık hukuksuzluk varsa müdahale edilmesi gerekiyor. Türkiye’de kadına şiddet uygulayanlar bile siyasi kimliği üzerinden gündeme geliyor. Kadına şiddet uygulamanın siyasi kimliği olur mu? Olmaz. Temiz siyaset üzerinden çalışmalarımızı yürütmeliyiz ve yetkili organların da yanlış yapana kim, kime yakın diye bakmadan gereğini yapması gerekiyor.

- İstanbul seçimlerinin üzerinden 1 yıl geçti. Sizce seçimde sağlanan başarı aynı şekilde devam ediyor mu?

Millet İttifakı’nın adayları kazanmış oldukları bölgede başarı sağlamak için çaba gösteriyor. Bizler de onlara destek veriyoruz ve vereceğiz de çünkü yurttaşlardan bu başarının sağlanması için oy istedik. Bizden görüş istiyorlar, bizler de rahatlıkla görüş bildirebiliyoruz. Eksik ve yanlış gördüğümüz bir konu olunca da denetleyici olmak adına bunları iletiyoruz. 25 yılın üzerine gerçekleşen bir değişimle bir anda birikmiş, kronikleşmiş olan o ağır yapıyı ortadan kaldıramıyorsunuz. Bizim için önemli olan iyi niyet ve çaba. İstanbul’da bunu görüyoruz. Elbette biraz sabır istiyor.

‘BAROLAR SUNİ GÜNDEM’

- Baroların yaptığı eyleme siz de destek olmuştunuz. Meclis’e getirilen düzenleme ve iktidarın bu ısrarını nasıl yorumluyorsunuz?

İktidarın ısrarına hiç şaşırmıyorum. Her şeyi politize ettiler. Bu çok tehlikeli bir gidişat. Ortadoğu’da büyük bir trajedi ile izlediğimiz ülkelerin bu hale gelmesinin en önemli nedenlerinden biri kurumlarının tamamının bu şekilde politize olmasıdır. Türkiye’de politize olmayan barolar vardı ona da el atıldı. Türkiye’nin en önemli sorunlarını alt alta yazsak barolar belki de en son sırada yer bulur. Kasıtlı ve bilerek suni yaratılmış bir gündem olduğunu düşünüyorum.

- Gazeteci Murat Ağırel ve Barış Pehlivan verdikleri dilekçelere karşın doktor ve revire çıkarılmadı. Buradan onlara bir mesajınız olur mu?

Gazeteciler zaten cezaevinde. Bu durumla ikinci bir ceza mı veriliyor? Mahkemeye hukuka saygı duyarak onların özgürlüklerine kavuşmasını bekleyeceğiz ama yandaş medyadan biri bu haberi yapsaydı ne olurdu? Bu haberi yapan başkaları da oldu. Cumhurbaşkanı bu konuyla ilgili ilk açıklamayı yapan kişi. Bu arkadaşlarımız yazdıkları doğrular ile birilerini rahatsız ettiler. Yoksa onlara atılı olan bu suçun bir bahane olduğu ortada. Kovid salgınının olduğu bir dönemde en temel insan haklarıyken doktorla görüştürülmüyorlar. Murat kaleminin bağımsızlığına düşkün onurlu bir arkadaşımızdır. Murat’a bizim ve Türkiye’nin ihtiyacı var. En kısa zamanda aramıza döneceklerine inanıyoruz. Umarım Murat’ın çıkışıyla birlikte sonbahar bize ilkbahar olur.