İYİ Parti'den Sağlık Bakanı'na çağrı
İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Av. Ünzile Yüksel, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrıda bulunarak; 'Sağlık çalışanlarının evlatlarına sahip çıkın' dedi.
İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Av. Ünzile Yüksel'in açıklaması şöyle;
'Pandemi sürecinde izin kullanmadan çalışan, bu süreçten diğer kesimlere göre katbekat daha fazla etkilenen cefakar sağlık çalışanlarımızla ilgili olarak acilen yapılması gereken hususlara dikkat çekmek istiyorum.
Pandeminin etkisinin azaltılması için kreş ve anaokulları kapatılmıştır. Bu süreçte esnek çalışma saatlerine göre çalışan kişilerin küçük yaştaki çocukları için çözüm üretebilmeleri zor olsa da, işyerlerine götürme vb. çözümler üretebilme imkanları sağlık çalışanlarına nispeten daha fazladır. Ne yazık ki çocuklarının bakımı için çözüm üretemeyen cefakar sağlık çalışanları izin de kullanamadıkları için işlerinden istifa etme hatta yurt dışından gelen iş tekliflerini değerlendirme gibi düşüncelere girmektedirler.
Bu sürecin en az kayıpla atlatılması için sağlık çalışanlarının çocuklarına evde bakmak için yardımcı olacak akraba, arkadaş ve benzeri kişilerin sokağa çıkma yasaklarından sağlık çalışanının vereceği kaşe imzalı izin yazısıyla muaf tutulması için gerekli adım acilen atılmalıdır.
COVİD-19’ un sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edilmesi, tıp hekimlerine uygulanan performans sisteminin adaletli hale getirilmesi, sağlık terörünün cezalarının artırılması gibi hususlar başta olmak üzere kapsamlı bir sağlık reformunun da en kısa sürede hazırlanarak uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur'
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