İYİ Parti'den sokağa çıkma yasağı çağrısı

10 Eylül 2020 Perşembe, 14:46

İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği idam tartışmalarına değinen Türkkan, "Vatandaşımız adalet, hukuk, aş, iş için çığlık atarken, milletin çoluğuna, çocuğuna göz dikenleri tutuklamayı bile beceremeyenler adaleti sağlamak için idamdan medet umar hale geldiler. Küçük ortak teklifiyle idamı gündeme getirmeye çalıştılar. Aslında idam cezası zaten var. Hukuk, demokrasi idam edildi Türkiye'de" dedi.

RAKAMLARA İNANAN YOK

Türkkan, koronavirüs salgınının kontrol altına alınamadığına da dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Korona artık kontrol altında değildir. Verilen rakamlara artık kimse inanmıyor, 30 misli fazla olduğu söyleniyor. Sokağa çıkma yasakları kısmi olarak en azından artan vilayetlerde özellikle Ankara'da tekrar uygulanmaya başlanmalıdır. Mutlaka gerekli tedbirleri almaya davet ediyorum. Salgının yaygın olduğu özellikle Ankara ve İstanbul'da sokağa çıkma yasakları tekrar gündeme getirilmeli."