İYİ Partili Başkan paylaştı: "Lüks aracı ile gelip gıda yardımı aldı"
İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanı Fedai Çakmaklı, sosyal medya hesabı üzerinden tartışma yaratan bir video paylaştı. Çakmaklı'nın paylaştığı videoda, Şanlıurfa İhtisas Gıda İmalatçılar Kooperatif Başkanı Kureyşi Çelik bulunuyor. Çelik, söz konusu videoda AKP'li Haliliye Belediyesi'nin yardım merkezine aracıyla gelerek içi gıda dolu poşet alırken görülüyor.
Görüntüleri sosyal medyadan yayınlayan İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Fedai Çakmaklı, “Millet aç, Saray tok. Yardımlar fakire değil yandaşa yapılıyor. Son model aracı ile gıda yardımı alıyor. Bu da AKP'lerin fakiri” dedi. Yardım alan ise görüntülerin espri amaçlı çekildiğini söyledi.
Videoda, Şanlıurfa’ya bağlı AKP’li Haliliye İlçe Belediyesi logolu poşeti alan Çelik, görüntüyü çeken kişinin “Altınızda son model jiple gelmişsiniz" sözüne karşılık "O fakirlerden birisi de benim" sözleriyle yanıt vermesi dikkat çekti.
Görüntünün yayınlanması sonrasında sosyal medyadan açıklama yapan Kureyşi Çelik, “Görüldüğü üzere espiri amacıyla yapılan bir ikili diyalog var. Bunu başka yerlere çekmek algı oluşturmaktan başka bir şey değildir. Şahsıma yapmış olduğunuz yakıştırmayı üzülerek okudum. Bu millet herkesi tanır bilir. Bizim yaptıklarımız ve yapacaklarımız her zaman gözler önündedir” dedi.
İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Fedai Çakmaklı’nın paylaştığı görüntülerdeki diyalog şöyle:
Kureyşi Çelik: Haliliye Belediyesini buradan tebrik ederim. Böyle hayırlı işler yaptığı için. Arkadaşlar aynı zamanda teşekkür ederiz.
Görüntüyü çeken: Başkanım sözde hani bu gıdalar fakirlere gidiyordu. Siz altınızda son model cip ile gelmişsiniz.
Kureyşi Çelik: (Gülerek) O fakirlerden biri de benim. …. Kapat lan…
Görevli: Geldi ki malı kontrol etmeye, gıda odacıları başkanı ya. Geldi ki malı kontrol etmeye temiz mal mı yoksa tarihi geçmiş mal mı?
Kureyşi Çelik: Tahlile götürüyoruz.
Görüntüyü çeken: Başkanım bunları çekiyorum.
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