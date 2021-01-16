İYİ Partili isim: Saldırı uyarısı aldım
Orhan Uğuroğlu, Afşin Hatipoğlu ve Selçuk Özdağ’a karşı yapılan saldırı sonrası İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık, kendisine yapılacak bir saldırıyla ilgili uyarı aldığını duyurdu.
KRT TV programcısı avukat Afşin Hatipoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu kimliği belirsiz gruplarca saldırıya uğradı.
Saldırılar sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık, saldırıya uğrayabileceğini ilişkin uyarılar aldığını duyurdu.
Kıdık şu ifadeleri kullandı: “Bana da bir saldırı yapılacağı uyarısı aldım. Ama uyarıyı bile umursamadım. Doğru tektir, söylemekten çekinen namerttir."
Bana da bir saldırı yapılacağı uyarısı aldım. Ama uyarıyı bile umursamadım. Doğru tektir, söylemekten çekinen namerttir.— Ali KIDIK (@alikdk) January 15, 2021
En Çok Okunan Haberler
- Özdağ saldırının nedenini açıkladı
- Yenişafak yazarından dikkat çeken Trump-Erdoğan yorumu
- Valilikten CHP'li belediyelere işten çıkarma yazısı
- Peş peşe yapılan saldırılara Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki
- MHP'den saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ hakkında açıklama
- Enginyurt’tan organize saldırılara ilişkin açıklama
- Çirkin saldırılar art arda geldi
- Davutoğlu'ndan 'Özdağ'a saldırı' açıklaması
- Endonezya’da ikinci karakatu içi boş halde bulundu
- Dikkat çeken “polis-TSK” değerlendirmesi
Video Haberler
- CHP'li ismi şoke eden skandal görüntüler
- İmamoğlu, Nazım Hikmet'in eserini okudu
- İstanbul'da rezaletin görüntüleri! O anlar kamerada
- Himalaya dağlarındaki çığ felaketi kamerada
- Boğaziçili öğrencileri karanlık da durduramadı
- Minibüsüne gelen cezayı görünce şoke oldu
- Yurttaş isyan etti: Ya eşimle cezaevine gireceğiz ya da…
- Tehdit ettiği genç kızın dayısını vurarak öldürdü
- Antalya'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı
- Gazeteci Orhan Uğuroğlu'na saldırı anının görüntüleri
En Çok Okunan Haberler
- Özdağ saldırının nedenini açıkladı
- Yenişafak yazarından dikkat çeken Trump-Erdoğan yorumu
- Valilikten CHP'li belediyelere işten çıkarma yazısı
- Peş peşe yapılan saldırılara Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki
- MHP'den saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ hakkında açıklama
- Enginyurt’tan organize saldırılara ilişkin açıklama
- Çirkin saldırılar art arda geldi
- Davutoğlu'ndan 'Özdağ'a saldırı' açıklaması
- Endonezya’da ikinci karakatu içi boş halde bulundu
- Dikkat çeken “polis-TSK” değerlendirmesi