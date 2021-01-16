İYİ Partili isim: Saldırı uyarısı aldım

16 Ocak 2021 Cumartesi, 13:20

KRT TV programcısı avukat Afşin Hatipoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu kimliği belirsiz gruplarca saldırıya uğradı.

Saldırılar sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık, saldırıya uğrayabileceğini ilişkin uyarılar aldığını duyurdu.

Kıdık şu ifadeleri kullandı: “Bana da bir saldırı yapılacağı uyarısı aldım. Ama uyarıyı bile umursamadım. Doğru tektir, söylemekten çekinen namerttir."



