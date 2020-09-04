İYİ Parti'li Paçaçı: 'Gerçeklerin üstü örtülmeye çalışılıyor'

04 Eylül 2020 Cuma, 14:08

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı, TÜİK'in açıkladığı Ağustos ayı enflasyon rakamına ve 2020'nin ikinci çeyreğine ilişkin büyüme oranları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Paçacı, "Vatandaşın açıklanan enflasyon oranının doğru olmadığını bildiğini" söyledi. Paçacı,"Yani geçen yıl 100 liraya doldurduğumuz file bu yıl 111 liraya doluyor. Pazara çarşıya alışverişe çıkan vatandaş açıklanan enflasyon oranının doğru olmadığını TÜİK’ten daha iyi biliyor" dedi.

Açıklanan enflasyon,büyüme ve işsizlik verilerini analiz etmeye değer bulmadığını ifade eden Paçacı, şöyle konuştu:

"Geçen hafta büyüme rakamları açıklandı. İkinci çeyrekte Türkiye’nin % 9.9 küçüldüğü açıklandı. İktidar ekonomik gerçekleri gizliyor. Ekonomideki gerçek tablonun üstünü örtmeye çalışıyor ve gerçek olmayan rakamlar açıklanıyor. Bunun için ise genellikle TÜİK kullanılıyor.

TÜİK sürekli hesaplama yöntemlerinde revizyona giderek ekonomik verileri saptırıp gerçeklerin üstünü örtmeye çalışıyor. Sanıyorum TÜİK, üçüncü çeyrekte kendisine verilen talimatlar doğrultusunda büyüme rakamı açıklaması sürpriz olmayacaktır. Bu yolla hem piyasalar hem de vatandaş adeta kandırılmaya çalışılıyor. Bunu yapanların aslında kendilerini kandırdıkları gerçeğini umarım anlarlar.

Fiyatlar artarken enflasyon artmıyor. Çalışan sayısı azalırken işsiz sayısı düşmüyor. Ülke ciddi ölçüde fakirleşirken küçülme % 9.9 olarak açıklanıyor. Gerçek dışı rakamların analizi yapılamaz. Bu sebeple açıklanan enflasyon, büyüme ve işsizlik verilerini analiz etmeye değer bulmuyorum.

Beceriksiz ve liyakatsız ekonomi yönetimi sürekli yanlış uygulamalar yapmaya devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı yanlış bir değerlendirme yaparak enflasyonun sebebinin faiz olduğunu ifade etmiş ve T.C. Merkez Bankası politika faizi % 24 ten % 8.25 e çekilmiştir.

Bu uygulama ekonomik dengeleri ciddi ölçüde bozmuştur. Faiz indirimine rağmen enflasyon düşmemiş ve Türk Lirası reel faizler negatife dönüşmüştür. Böylece tasarruflar süratli bir şekilde dövize ve altına kaymıştır."



