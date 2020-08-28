İYİ Partili Paçacı'dan Bakan Albayrak'a: Ülke ekonomisine daha fazla zarar vermeden bu görevi bırakın

28 Ağustos 2020 Cuma, 14:02

İYİ Parti Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Paçacı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a da seslenerek “Ülke ekonomisine daha fazla zarar vermeden bu görevi bırakın” ifadelerini kullandı.



Paçacı’nın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:



"Geçen hafta Karadeniz’de 320 milyar küplük doğalgaz rezervi bulunduğu açıklandı. Doğal olarak bu rezervin bulunması hepimizi sevindirdi. Ancak hükümet bunun üzerinde abartılı ve doğru olmayan değerlendirmeler yaptılar. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın ALBAYRAK, bu doğalgazın Türkiye’nin cari işlemler açığını kapatacağını hatta cari işlemler fazlası verileceğini ifade etti. Devlet yönetiminde bulunanların vatandaşa doğru bilgi verme sorumluluğunun olması gerekir. Bulunan gaz tek başına cari işlemler açığını kapatacak boyutta değildir. Öyle görünüyor ki Sayın Bakan’ın cari açık nasıl hesaplanır konusunda problem yaşadığı anlaşılmaktadır.



"SAYIN BAKAN SİZ YETKİSİNİZ"

Sayın Bakan siz yetkisiz ve sorumsuz bir kişi değilsiniz. Ülkenin Hazinesi ve Maliyesi size emanet edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanının damadı olmanız, gerçek dışı rakamlarla halkımızı aldatmaya ve ittifak ortağınız MHP’yi itham etme hakkı vermez. Size tavsiyem ülke ekonomisine daha fazla zarar vermeden bu görevi bırakmanızdır.



İYİ Parti olarak, prensibimiz doğru yapılan işleri desteklemek, yanlış olanları ise eleştirip doğruları tavsiye etmektir. Bugüne kadar hep bunu yaptık. Ve bu anlayışımızı da sürdüreceğiz. Ancak ekonomi yönetiminde maalesef yanlış uygulamalar inatla sürdürülmeye devam etmektedir. İYİ Parti hazırladığı ve Sayın Genel Başkanımızın yakın bir zaman içerisinde açıklayacağı program ile ekonomideki kronik problemler çözülecek ve Türk ekonomisi teknolojik gelişmelere paralel olarak sağlam bir temele oturtulacaktır."













