İYİ Partili vekilde AKP'li Özkan'a 'maklube' çıkışı

01 Eylül 2021 Çarşamba, 18:26

İYİ Parti Tekirdağ İl Başkanlığı, İYİ Parti için “FETÖ’nün kurdurttuğu partidir” diyen AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan hakkında suç duyurusunda bulundu. İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, “Kendisi maklube yerken, arabasını FG plakalı alırken, o zaman Balyoz ve FETÖ davalarının avukatlığını yaparken ne oldu da İYİ Parti FETÖ’cü oldu” dedi.

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, İYİ Parti Tekirdağ İl Başkanı Sertaç Alkaya ve partililer, bugün Tekirdağ Adliyesi’nde; katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti için “FETÖ’nün kurdurttuğu parti” diyen AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan hakkında suç duyurusunda bulundu. Partililer, suç duyurularında, Özkan’ın; “hakaret, iftira, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” suçunu işlediğini iddia etti. Partililer, adliye çıkışında, açıklama yaptı.

İYİ Parti Tekirdağ İl Başkanı Alkaya, şunları söyledi:

"ŞAHIS HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA DA BULUNUYORUZ"

“29.08.2021 tarihinde Beyaz TV’de yayınlanan ‘Akılda Kalsın’ programında; Cahit Özkan konuşmasında; İYİ Parti ‘FETÖ’nün kurdurttuğu partidir. Bu kadar net bir ifadedir bu’ diyerek; tüm İYİ Parti teşkilatlarını, parti üyelerimizi hatta oy veren seçmeleri kapsar bir biçimde alenen ve açıkça hakaret, iftira, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılayarak suç işlemiştir. Bu nedenle tüm teşkilatlar olarak böyle bir suçlamayı şiddetle kınamakla birlikte ilgili şahıs hakkında suç duyurusunda da bulunuyoruz.”

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Kaplan ise şöyle konuştu:

"KENDİSİ MAKLUBE YERKEN, ARABASINI FG PLAKALI ALIRKEN..."

“Madem biz FETÖ’cüydük; ben de milletvekiliyim oda milletvekili, hodri meydan, ikimizin de araştırılmasını istiyorum. Benim de geçmişim onun da geçmişi… Madem öyle üç sefer İYİ Parti, iki sefer de CHP olarak; Meclis’e FETÖ’yü araştırma önergesi verdik, niye kabul etmediler? Madem FETÖ’cüydük kabul etmeliydiler. Ben ona sadece bunu söylemek istiyorum. Kendisi maklube yerken, arabasını FG plakalı alırken; o zaman Balyoz ve FETÖ davalarının avukatlığını yaparken, şimdi ne oldu da İYİ Parti FETÖ’cü oldu.”