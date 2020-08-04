İYİ Partili vekilden Koca'ya 'Resmi veri' tepkisi

04 Ağustos 2020 Salı, 21:52

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, son zamanlarda artan koronavirüs verilerindeki şüpheleri bir kez daha kamuoyuyla paylaşarak tepki gösterdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'Endişeliyiz' açıklamalarına da değinen İYİ Parti'li Cesur, "Biz 8 aydan beri endişeliyiz, Bakan Bey geç kalmış" dedi.

"HEP GEÇ KALARAK..."

Hükümetin Covid-19'a müdahale aşamasında geç kaldığını ifade eden Aylin Cesur, "Bir de hükümetler endişe duymaz, çözüm üretir. Covid-19 işinde hep geç kalarak hareket ettiğimiz için halen birinci dalgada boğulan az sayıda ülkeden biriyiz" sözleriyle izlenen politkaları eleştirdi.

"SADECE ANKARA'DA BİN 450 GÜNLÜK VAKA"

Açıklanan resmi verilerin inandırıcı olmadığını ifade eden İYİ Parti Milletvekili Cesur, "Resmi Covid-19 ölü 5700’lerde, vaka: 233 binlerde, günlük vaka 1000’lerde açıklanıyor. Sağlık Bakanı endişelenmekte haklı; sadece Ankara’da dünkü vaka sayısı 1450'ymiş çünkü. Asıl doktorlar endişeli ve bize ulaşıp bilgi veriyorlar. Daha ne kadar saklanırdı ki; ucunda ölüm var" diyerek Sağlık Bakanlığı'na tepki gösterdi.

BİLİM KURULU ÜYELERİNE SESLENDİ

Bilim Kurulu üyelerinin yaptıkları uyarılar neticesinden televizyon kanallarında açıklama yapmalarının engellendiğini de vurgulayan Aylin Cesur, şu soruları yöneltti:

"Değerli Bilim Kurulu üyeleri: Sadece Ankara’da dünkü vaka 1400’ün üstünde midir? Her gün TV’lerdeki bilim kurulu üyeleri, gerçekte sayılar en az 3 kat fazla olduğu için mi artık TV’lerde değiller? Temaslılara bile test yapılmama talimatı ne tür bir normalleşmedir?"