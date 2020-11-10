İYİ Parti'li Yılmaz'dan dikkat çeken Albayrak açıklaması: "İstifa etmesi gerekmez mi?"

10 Kasım 2020 Salı, 22:15

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Instagram'da yayınladığı metinle istifa eden Berat Albayrak'ın Türkiye Varlık Fonu'ndaki başkanvekilliği görevi devam ediyor. Merkez Bankası eski Başkanı ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, Berat Albayrak'ın "sağlık nedenleri" gerekçesiyle görevinden istifa etmesine yönelik bir mesaj yayınladı.

İYİ Parti'li Yılmaz, Albayrak'ın sağlık nedenlerini gerekçe göstererek Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa ederken Varlık Fonu Başkan Yardımcılığı görevini devam ettirmesine dikkat çekti.

Yılmaz, "Sağlık nedenleriyle Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Berat Albayrak’ın aynı gerekçelerle 33 milyar dolarlık Türkiye Varlık Fonu Başkan Yardımcılığı'ndan da istifa etmesi gerekmez mi?" diye sordu.