İzmir Barosu'ndan çıplak arama açıklaması: ''Eşkalleri belirlendi''

07 Şubat 2021 Pazar, 18:08

İzmir'deki Boğaziçi Üniversitesi protestoları sırasında gözaltına alınan gençlere emiyette 'çıplak arama' yapıldığı ileri sürülmüştü. Avukatların duyurduğu bu iddia ilişkin İzmir Valiliği'den yapılan açıklama ile yalanlandı. Valiliğin açıklamasında yer alan videoda bir avukat müvekkilinin aramasına katılıyordu.

İzmir Barosu'ndan yapılan açıklamada, "İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklama ve servis edilen görüntülerde, arama işlemine başından itibaren avukatların eşlik ettiği algısı yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu iddia tümüyle gerçek dışı olup çıplak arama işkencesi iddiaları sevk edilen ilk beş kişi arasında bulunan iki kadına ve meslektaşlarımızın şube binasına alınmadığı zamana ilişkindir" denildi.

Baro'nun açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

"İfadeye katılmak üzere Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne giden avukatlar arama yapıldığı gerekçesiyle başlangıçta ifadelerin alındığı İl Emniyet Müdürlüğü binasına alınmamış, başsavcı ile yapılan görüşmeler sonucunda ve ancak başsavcının verdiği talimat ile içeri girebilmişlerdir. Avukatların içeri girmesinden sonra müvekkilleri ile yaptıkları görüşmelerde iki kadın tarafından kendilerine çıplak arama işkencesi yapıldığı bildirilmiştir... İşkence faili şüpheli kolluk görevlilerinin eşgalleri müvekkil görüşmeleri sonucunda avukatlarınca tespit edilmiş ve haklarında ifadeye katılan avukatlar tarafından suç duyurusunda bulunulmuştur. İzmir Barosu olarak hakikatin ortaya çıkması, insanlık dışı muameleyi uygulayan failler ile olayın üzerini kapatma gayesi güden her bir kamu görevlisinin cezalandırılması için sürecin ve dosyanın yakın takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz."

İzmir Alsancak'taki polisin sert müdahalelerine sahne olan 1 Şubat'taki Boğaziçi protestolarında 51 kişi gözaltına alınmış, ertesi gün bu kişilerin tamamı serbest kalmıştı. 5 Şubat'ta benzer görüntülere sahne olan protestolarda ise 26 kişi gözaltına alınmış, öğrenciler aynı şekilde ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Son eylemdeki serbest kalan 26 kişinin ardından 'çıplak arama' iddiaları gündeme gelmişti.