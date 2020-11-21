İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, koronavirüse yakalandı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

AA
21 Kasım 2020 Cumartesi, 19:07
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, koronavirüse yakalandı
Abone Ol google-news

Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün PCR testi yaptırdığını, bugün sonucun pozitif olduğunu öğrendiğini belirtti.

Bugün itibarıyla evde karantina ve tedavi sürecinin başladığını aktaran Köşger, "Genel durumum iyidir. Şifayı verecek olan Allah’tan tüm hastalara şifa dileriz. Lütfen sağlığınıza dikkat edin, kurallara uyun" ifadelerini kullandı.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler