İzmir'de 50 günde 90 bin eve gıda yardımı
Ekonomik kriz derinleşiyor, geçim sıkıntısı çeken yurttaşlar gıda harcamalarını dahi karşılayamıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, ekonomik güçlük yaşayan yurttaşların gıda taleplerini karşılamak için mesaileri haftada 7 güne çıkardı. Ekipler, son 50 günde 90 bin hanenin kapısını çaldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, artan gıda talebini karşılamak için haftanın yedi günü çalışıyor. Bizİzmir ve Hemşehri İletişim Merkezi (HİM) üzerinden alınan gıda ve hijyen paketi talepleri değerlendiriliyor. Bebek bezi ve mama ihtiyacı ile yakacak da gelen talepler arasında yer alıyor. Ekipler, talepleri aldıktan sonra 2 gün içerisinde yurttaşlara bunun ulaştırılmasını sağlıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 Ocak'tan itibaren destek talebinde bulunan yaklaşık 90 bin hanenin kapısını çaldı.
GÜNDE 5 BİN HANEYE GİDİYORLAR
Ekipler, gelen taleplere yetişmek için yoğun mesai harcıyor. Bir günde 5 bin hanenin kapısını çalan personel, sayısız insana dokunuyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ulaş Aydın, yurttaşların özellikle gıda paketi talebinde bulunduğunu, bunun yanı sıra soba, battaniye ve odun isteyenlerin de olduğunu söyledi. Gıdaya talebin hiç bitmediğini belirten Aydın, “Günlük başvuru sayısı bin 500'ün altına düşmüyor. Bazı günler başvuru sayısı 9 bini buluyor. Taleplere yetişiyoruz. Bu hafta sonu toplam 10 bin hanenin kapısını çaldık. Geriye dönük bir buçuk günlük başvuru var. O da listeler yapıldıktan sonra dağıtım başlıyor. Yurttaşlar en fazla iki gün bekliyor” dedi.
İçerisinde ayçiçek yağı, pirinç, makarna, çay, toz şeker, un ve zeytin bulunan gıda kolileri, 30 ilçenin tamamında dağıtılıyor. Metropol ilçelerde Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kırsal ilçelerde de İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel Hizmetler Şube Müdürlükleri üzerinden yardımlar yurttaşlara ulaştırılıyor.
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