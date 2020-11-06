İzmir'de ağır hasarlı bina kontrollü yıkım yapılırken çöktü
İzmir'de yıkımına başlanan binalardan Canbazoğlu Apartmanı çalışmalar sırasında tamamen çöktü.
İzmir'de dün yıkımına başlanan binalardan Canbazoğlu Apartmanı çalışmalar sırasında tamamen çöktü.
ÇÖKME ANI EKRANA YANSIDI - VİDEO
Depremde yıkılan Rızabey Apartmanı yakınındaki ağır hasarlı Canbazoğlu Apartmanı'nda dün başlayan yıkım çalışmaları bugün de devam etti. Ekiplerin çalışması sırasında bina tamamen yıkıldı.
Ekiplerin önceden geniş güvenlik önlemleri almaları sayesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.
Kentte ağır hasarlı olan ve acil yıkım kararı verilen binaların yıkım çalışması ise sürüyor.
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