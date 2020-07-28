İzmir’de Başsavcı Vekili Akıncı yaşamını yitirdi
İzmir’de, Başsavcı Vekili Ömer Akıncı, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Büro'dan sorumlu Başsavcı Vekili Ömer Akıncı, saat 01.00 sıralarında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Akıncı’nın vefatı yakınlarını ve meslektaşlarını yasa boğdu.
HSK Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz Twitter hesabından yayınladığı mesajda, “Değerli meslektaşımız İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Akıncı’nın geçirdiği ani bir rahatsızlık nedeni ile vefat ettiğini üzüntü ile öğrendik, kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve yargı camiamıza başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.
Akıncı’nın cenazesinin, Balıkesir’de Çarşamba günü toprağa verileceği belirtildi.
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