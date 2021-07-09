İzmir'de hedef 3 milyon 690 bin ikinci doz

09 Temmuz 2021 Cuma, 07:58

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, aşılanma oranında ülke genelinde ilk 10 il arasında yer aldıklarını, vaka sayılarındaki düşüşün devam ettiğini belirterek, “Hedef, 3 milyon 690 bin kişinin iki doz aşıyı da yaptırması. Biz bu hedef kitlesini aşıladığımız takdirde çok uzak olmayan bir zamanda bu işin üstesinden geleceğimizi değerlendiriyoruz” dedi.

EN AZ BİR DOZ

Köşger, Covid-19’a karşı kent genelinde yürütülen aşılanma faaliyetlerinin yoğun bir şekilde devam ettiğini, İzmir’de hedef kitlenin yüzde 68’inin en az bir doz aşılandığını açıkladı.

Yaklaşık 1.5 yıldır devam eden salgın sürecinde kentin zorlu günler yaşadığını, özellikle deprem sonrasında vaka sayılarında ciddi artış olduğunu anımsatan Köşger, “Vaka sayılarındaki düşüş trendi, zaman zaman dalgalanmakla birlikte devam ediyor. Günlük yaklaşık 80 bin kişinin aşılanması yapılıyor. İzmir aşılanma oranı itibarıyla ilk 10’un içinde. Bunu daha da artırmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımız sahada ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Biz bu hedef kitlesini aşıladığımız takdirde çok uzak olmayan bir zamanda bu işin üstesinden geleceğimizi değerlendiriyoruz.”

3 Temmuz’da sosyal medyadan yaptığı açıklamada 24 Ağustos 2020'den bu yana ilk kez üst üste 2 gündür Covid-19 hastalığından kent genelinde ölümün yaşanmadığını açıkladığını hatırlatan Köşger, “İki gün üst üste vefat olmadı ama önceki gün yine İzmir’de iki kişiyi virüs nedeniyle kaybettik Halen ölümcüllüğü de devam ediyor. Vatandaşlarımız tedbiri elden bırakmasın” dedi.