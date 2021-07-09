İzmir'de hedef 3 milyon 690 bin ikinci doz
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, vaka sayılarındaki düşüşün devam ettiğini belirterek, “Hedef, 3 milyon 690 bin kişinin iki doz aşıyı da yaptırması." dedi.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, aşılanma oranında ülke genelinde ilk 10 il arasında yer aldıklarını, vaka sayılarındaki düşüşün devam ettiğini belirterek, “Hedef, 3 milyon 690 bin kişinin iki doz aşıyı da yaptırması. Biz bu hedef kitlesini aşıladığımız takdirde çok uzak olmayan bir zamanda bu işin üstesinden geleceğimizi değerlendiriyoruz” dedi.
EN AZ BİR DOZ
Köşger, Covid-19’a karşı kent genelinde yürütülen aşılanma faaliyetlerinin yoğun bir şekilde devam ettiğini, İzmir’de hedef kitlenin yüzde 68’inin en az bir doz aşılandığını açıkladı.
Yaklaşık 1.5 yıldır devam eden salgın sürecinde kentin zorlu günler yaşadığını, özellikle deprem sonrasında vaka sayılarında ciddi artış olduğunu anımsatan Köşger, “Vaka sayılarındaki düşüş trendi, zaman zaman dalgalanmakla birlikte devam ediyor. Günlük yaklaşık 80 bin kişinin aşılanması yapılıyor. İzmir aşılanma oranı itibarıyla ilk 10’un içinde. Bunu daha da artırmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımız sahada ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Biz bu hedef kitlesini aşıladığımız takdirde çok uzak olmayan bir zamanda bu işin üstesinden geleceğimizi değerlendiriyoruz.”
3 Temmuz’da sosyal medyadan yaptığı açıklamada 24 Ağustos 2020'den bu yana ilk kez üst üste 2 gündür Covid-19 hastalığından kent genelinde ölümün yaşanmadığını açıkladığını hatırlatan Köşger, “İki gün üst üste vefat olmadı ama önceki gün yine İzmir’de iki kişiyi virüs nedeniyle kaybettik Halen ölümcüllüğü de devam ediyor. Vatandaşlarımız tedbiri elden bırakmasın” dedi.
Video Haberler
- Bahçelievler'de sadaka kutusu hırsızı kamerada
- Sokak ortasında 'yasa dışı bahis' çatışması: 4 yaralı
- Tekstil ve kozmetik ürünleri yüklü TIR yandı
- Islanan yavru köpeği görünce üzerine battaniye örttü
- Polonya’da helikopterin göle düşme anına ait görüntüler
- Artvin’de dolu yağışı etkili oldu
- Kütahya'da pitbull saldırısı
- Vahşet! 6 inek kuyrukları kesilmiş olarak bulundu
- Çocuklar çakmak gazı patlayınca böyle kaçıştı
- Taksim'de yaptığı şovla yurttaşların ilgisini topladı
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'den 15 Temmuz iddiası
- Akbank'ta 43 saat boyunca neler yaşandı?
- Hilal Kaplan ve Özgür Demirtaş birbirine girdi
- Demirtaş, Bitcoin'in düşüş sebebini açıkladı
- 'Kararsız' ve 'protesto oy' oranında patlama!
- Aşı olanlar bu semptomlara dikkat
- Akbank'ta son durum
- Hazal Kaya'dan Bakan Koca'ya tepki
- Reuters: Kamu bankalarını hazırlamak istiyor
- Oktar-Selçuk ayrıntısı ortaya çıkmıştı