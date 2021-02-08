İzmir'de olumsuz hava şartları nedeniyle vapur seferleri durduruldu

Ege Denizi'nde fırtınalı hava etkisini gösteriyor. İzmir'de olumsuz hava şartları nedeniyle vapur seferleri geçici süreyle iptal edildi.

cumhuriyet.com.tr
08 Şubat 2021 Pazartesi, 15:50
İzmir'de olumsuz hava şartları nedeniyle vapur seferleri durduruldu
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İzmir'de olumsuz hava şartları nedeniyle vapur seferleri geçici süreyle iptal edildi.

İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm seferlerin saat 13.00 itibarıyla geçici süreyle durdurulduğu belirtildi.


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