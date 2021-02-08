İzmir'de olumsuz hava şartları nedeniyle vapur seferleri durduruldu

08 Şubat 2021 Pazartesi, 15:50

İzmir'de olumsuz hava şartları nedeniyle vapur seferleri geçici süreyle iptal edildi.

İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm seferlerin saat 13.00 itibarıyla geçici süreyle durdurulduğu belirtildi.