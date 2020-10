İzmir’in ilk 7 - 24 açık kütüphanesi açıldı

28 Ekim 2020 Çarşamba, 13:35

Konak Belediyesi ve İzmir Milli Kütüphane Vakfı İzmir’de bir ilke imza atarak 7 gün 24 saat hizmet verecek bir kütüphaneyi kente kazandırdı. Konak Belediyesi’nin Karataş semtindeki hizmet binasında yer alan kütüphanenin açılışı düzenlenen törenle gerçekleşti. Dario Moreno Sokağı girişindeki kütüphanenin açılışına Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı ve Konak Belediye Meclis Üyesi Ulvi Puğ, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, CHP İzmir İl ve Konak İlçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri katıldı. Konak Belediyesi’nin düzenlediği Cumhuriyet Resim Yarışmasının ödül töreninin de gerçekleştirildiği açılışta, yarışmaya katılan çocuklar da yer alarak renk kattı. Törende yaptığı konuşmada Mustafa Kemal Atatürk’ün bilgi ve irfana verdiği önemin altını çizen Başkan Batur, “Konak’ta bilgi ve irfan ışığı 7/24 yanacak” dedi.

“YOLUMUZ CUMHURİYET, PUSULAMIZ ATATÜRK”

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, törende yaptığı konuşmada çocuklara seslenerek, Cumhuriyet ve Atatürk sevgisinin sonsuza dek yaşayacağını ve bu yolda bayrağı çocukların ve gençlerin devraldığını söyledi. Andımızdan satırlar okuyarak çocukları cesaretlendiren Batur, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bilim ve irfan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vazgeçilmez değerlerinden. Dario Moreno Sokağında bilimin ışığının 7/24 yanacağı bir ilim irfan yuvası yapılmasında fikir babası olan İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi Puğ’a ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Bugünün çocukları ve gençleri, yarının da büyükleri olarak Cumhuriyet sizlerle beraber yaşayacak. Sizlere çok güveniyoruz. Biz, Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyeti yaşatmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bundan sonra ise bayrak sizde. Atatürk, Cumhuriyetin yılmaz savunucusu olarak çocukları ve gençleri gösterdi. Çocuklar her sabah ‘Ey bu günümüzü sağlayan, Ulu Atatürk: açtığın yolda, kurduğun ülküde, gösterdiğin amaçta hiç durmadan yürüyeceğime ant içerim’ diyerek andımızı okurdu. Biz Konak Belediyesi olarak her sabah bu cümlelere uyun olarak çalışıyoruz. Cumhuriyeti ve Atatürk’ü herkese anlatmaya devam ediyoruz. Yolumuz Cumhuriyet, pusulamız Mustafa Kemal Atatürk. Yaşasın Atatürk, yaşasın Cumhuriyet.”