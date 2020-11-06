İzmir'in Seferihisar açıklarında deprem!

06 Kasım 2020 Cuma, 18:44

AFAD'ın geçtiği veriye göre saat 18.31'de İzmir'in Seferihisar açıklarında 7 kilometre derinliğinde ve 3.8 büyklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin 4.0 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi’nin verdiği bilgiye göre saat 18:31’de Kuşadası Körfezi’nde meydana gelen depremin derinliği 4 kilometre olarak ölçüldü.





