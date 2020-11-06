İzmir'in Seferihisar açıklarında deprem!
AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre, İzmir'in Seferihisar açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin 4.0 büyüklüğünde olduğunu açıkladı
AFAD'ın geçtiği veriye göre saat 18.31'de İzmir'in Seferihisar açıklarında 7 kilometre derinliğinde ve 3.8 büyklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin 4.0 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi’nin verdiği bilgiye göre saat 18:31’de Kuşadası Körfezi’nde meydana gelen depremin derinliği 4 kilometre olarak ölçüldü.
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