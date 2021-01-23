Jandarma baskınında 5 kişi aynı tuvalete saklandı

23 Ocak 2021 Cumartesi, 16:50

Koronavirüs salgını devam ederken, yurttaşlar salgının yayılmasını engellemeye yönelik yasakları sıklıkla deliyor. Kahramanmarış'ın Göksun ilçesinde jandarmanın baskın yaptığı kıraathanede 5 kişi, yakalanmamak için aynı tuvalete saklandı. Tuvaletten 5 kişinin çıkmasına şaşıran bir asker, "5 tane adam bu tuvaletten çıktı" dedi.

Göksun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükkızılcık Mahallesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kıraathanenin açık olduğunu belirledi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde ekipler kıraathaneye baskın yaptı.

Jandarma, baskında tuvaletten sesler geldiğini fark etti. Tuvaleti kontrol eden ekipler, içeride 5 kişiyle karşılaştı. Bu duruma şaşıran bir asker, "5 tane adam bu tuvaletten çıktı" dedi.

Ekipler, kıraathanede bulunan 14 kişinin her birine sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan 6 bin 938’er lira olmak üzere toplam da 97 bin 132 lira idari para cezası yazdı. Kıraathanenin işletmecisi hakkında da adli işlem başlatıldı.



