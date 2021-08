Jandarmanın gece yarısı müdahale ettiği köylüler: "Her türlü önlemi aldık"

10 Ağustos 2021 Salı, 11:56

Muğla’da Akbelen Ormanı’ndaki ağaçların kesilmesine karşı çıkan İkizköylüler nöbetlerini orman yangıları devam ederken de sürdürmüştü. Şirket, yangın önleme gerekçesiyle yaklaşık 100’e yakın ağacı kesmiş, afet bölgesi ilan edildiğini söyleyen kaymakam ve jandarma ekipleri, nöbet tutan çevrecilerin tepkisinin ardından bölgeden ayrılmıştı.

Bu kez de linyit maden ocağına karşı nöbet tutan yurttaşlara jandarma müdahale etti. Gece yarısı gelen jandarma, direnenleri alandan zorla çıkarırken barikat kurdu. Ören Yolu üzerinde bir tarlada bekleyen köylüler ve çevreciler bölgeden ayrılmıyor.

Bölge halkından Ayşe Enginsu, Cumhuriyet’e dün gece neler yaşandığını ve orman yangının gerekçe olarak gösterilmesine karşı köylüler ile çevrecilerin nasıl önlemler aldığını anlattı.

YERLERDE SÜRÜKLEDİLER

Enginsu, “Dün gece saat 00.00’da jandarmalar ve gözaltı alma ekipleri, Akbelen Ormanı’na gelip, alanın boşaltılmasını istedi. Direnecek olanların gözaltına alınacağını söyledi. Tabii kimse çıkmak istemedi, insanlar yerlerde sürüklendi. Milletvekilleri Suat Özcan ve Süleyman Girgin bölgeye geldi. Onları da alana sokmak istemediler ancak milletvekilleri dinlemedi. Sonra milletvekilleri arkasından da direnişçilerin 5 avukatı girdi. Onun dışında kimse alana sokulmadı. Şu anda 5-6 metre mesafedeki Ören Yolu üzerindeki tarlanın içerisinde direnişçiler oturuyor. Yan taraflarında da bir itfaiye arabası, askerler etten zincir oluşturdular” dedi.

KÖYLÜLER VE ÇEVRECİLER NE GİBİ ÖNLEMLER ALDI?

Gerekçe olarak ‘yangın çıkartma tehlikesinin’ sunulduğunu aktaran Enginsu, “Biz zaten özel mülk olan bir tarlanın içindeydik. Çevreciler ve köylüler, her yerin otunu temizledi. Kesinlikle alanda sigara içilmiyor, hiçbir şekilde çay pişirme dahil ateş yakılmıyor. Ayrıca biz çevreyi korumaya çalışıyoruz neden yakalım ki? Her yerde birer adım arayla 5 kiloluk şişelerle etrafımızı çevirdik. Yani biz her türlü önlemimizi alıyoruz” dedi.