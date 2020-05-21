Japonya Başbakanı Abe: Geliştirdiğimiz ilacı Türkiye'ye bağışlıyoruz

21 Mayıs 2020 Perşembe, 13:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile birlikte resmî açılışı yapılacak olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne giderek incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve yetkililerle birlikte hastanede incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilgililerden hastane ile ilgili bilgi aldı.

Hastanenin açılış törenine videokonferans yöntemiyle bağlanan Japonya Başbakanı Şinzo Abe şunları söyledi:

“Geçen gün Sayın Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdikten sonra çok ara vermeden yeniden görüştüğümüz için çok memnunum. Geçen günkü telefon görüşmesinde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılış törenine davet edildim. Bundan 7 yıl önce İstanbul'u ziyaret edip Marmaray'ın törenine katıldığımı hatırladım. Küresel sorun olan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle maalesef İstanbul'u ziyaret etmem mümkün olmadım. Videokonferans yöntemiyle katılabilmekten memnuniyet duyuyorum. Ne kadar uzak olsak da benim kalbim Sayın Erdoğan ve Türk halkıyla beraberdir. Hastane 'Çam ve Sakura' olarak adlandırmıştır. Bu hastanenin İstanbul halkına esenlik getirmesini diliyorum.

"İLACI TÜRKİYE'YE BAĞIŞLIYORUZ"

Türkiye'de vaka sayısının azalmasından dolayı normalleşme takviminin açıklandığını biliyorum. Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele etmek için uluslararası iş birliğinin sağlanması çok önemli. İlaç ve aşının geliştirilmesi, bunların adil bir şekilde dağıtılması ve bunların gelişmekte olan ülkelere ulaştırılması önceliklerimizdir. Japonya'da geliştirilen ilaçtan bahsedersem, insani bakımdan bu ilacı arzu eden ülkelere bağışlayarak çalışmalara katkıda bulunacağız. Bu kapsamda Türkiye'ye de bağışlıyoruz. G20'de Erdoğan'la gelişmekte olan ülkelere yardımın önemini teyit ettik. 60'dan fazla ülkeye yardım eden Türkiye'ye saygı duyuyorum."

Daha sonra konuşma yapan Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe’ye açılışa katıldığı için teşekkür ederek şöyle devam etti:

“TÜRK-JAPON DOSTLUĞU”

“Bu muhteşem eserin inşasında katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum. Geçmişte de çok önemli projelere birlikte imza attık. Hastanenin adının iki ülkenin işbirliğine yaraşır bir şekilde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak belirledik. Bugün köklü ve çok boyutlu Türk-Japon dostluğuna yeni bir halka daha ekliyoruz.”

“GEÇİCİ SAHRA HASTANELERİ DEĞİL”

Erdoğan hastanenin koronavirüs salgınıyla mücadelede kritik öneme sahip olduğunu belirterek, “Bu eser Kovid-19 salgını ile mücadelemizde de kritik bir eser olacaktır. Günlük 35 bin ayakta hasta alınacak. 500 özellikli ameliyat yapılabilecek. Milletimizle beraber İstanbul Havalimanı ile yakınlığı ile yabancı misafirlerimize de hizmet verecektir. Bu şu demektir artık İstanbul uluslararası bir sağlık merkezi haline gelmiştir. Bunlar geçici sahra hastaneleri değil kalıcı ve muhteşem eserlerdir. Burası sağlık turizminde Türkiye’nin marka eserlerinden biri olacak. Sadece estetik bakımdan değil, teknolojik altyapısı, müştemilatı, konumu, imkanları ve diğer özellikleriyle İstanbul'un gurur abidelerinden biri olacak bir eseri daha ülkemize kazandırdık” ifadelerini kullandı.

Erdoğan şöyle devam etti:

"ABE'YE ŞÜKRAN BORCUMUZUN GÖSTERGESİ"

"Koronavirüs salgını insanlık olarak son bir asırda karşılaştığımız en büyük sağlık sorunudur. Az önce sayın başbakanın ifade ettiği, şu anda buldukları aşı ve ürettikleri ilaç noktasında adil bir paylaşım yapacaklarını ifade etmesi ve Türkiye'yi de bu kapsama dahil etmeleri bizim ancak Abe'ye şükran borcumuzun olduğunun göstergesidir.

“82 ÜLKEYE TIBBİ MALZEME VE MASKE GÖNDERDİK”

“Sağlık sistemlerinin çöktüğü bir dönemde Türkiye ve Japonya örnek bir başarı sergiliyor. Sağlık sisteminin sorunsuz işleyişi bakımından çok iyi bir konumdayız. Dün itibari ile günlük vaka sayımızı binin altına düşürdük. Tıbbi teçhizat konusunda hiçbir eksiğimiz bulunmuyor. 82 ülkeye tıbbi malzeme ve maske gönderdik. Kaderimiz ve kederimiz ortaktır inancı ile elimizdeki imkanları tüm insanlık için seferber etmeyi sürdüreceğiz. İnşallah Sakura’nın o farklı renklerdeki çiçeklerini göreceğimiz günleri de görürüz. Normalleşmeyle ilgili adımları atarken tedbirleri de asla elden bırakmıyoruz. Özellikle değerli dostum sayın Abe’ye heyecanımıza ortak olduğu için tekrar teşekkür ediyorum.”