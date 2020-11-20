Japonya’dan DSÖ'nün "etkisiz" dediği Remdesivir ile ilgili açıklama

20 Kasım 2020 Cuma, 09:48

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) antiviral ilaç Remdesivir’in durumları ne kadar ağır olursa olsun hastanede tedavi gören koronavirüs hastalarına uygulanmaması yönündeki tavsiyesinin ardından Japonya hükümetinden konuya dair açıklama geldi.

Japonya Baş Kabine Sekreteri Katsunobu Kato, DSÖ’nün ilacın hiçbir yararı olmadığını söylemediğini, yalnızca vakaları iyileştirdiğine dair yeterli kanıt bulunmadığına dikkat çektiğini belirtti.

ABD’nin acil durumlarda kullanımına onay vermesinin ardından yapılan birden fazla klinik araştırmanın ilacın belirli düzeyde etkin olduğunu kanıtladığını kaydeden Kato, Japonya hükümetinin Remdesivir’in Covid-19 tedavisinde kullanımını geçtiğimiz Mayıs ayında onayladığını hatırlattı. Kato, Sağlık Bakanlığı’nın şu anda onayı yeniden gözden geçirmeye gerek olmadığına inandığını ifade etti.

"YETERLİ KANIT YOK"

Covid-19 tedavisi konusunda bir kılavuz yayınlayan WHO, Remdesivir’in ölüm, ventilatör ihtiyacı veya iyileşme süresi gibi önemli parametreler üzerinde anlamlı etkiye sahip olmadığını belirtmiş, ilacın durumları ne kadar ciddi olursa olsun hastanede yatan korona virüs hastalarına uygulanmamasını tavsiye etmişti. Gerekçe olarak ise etkinliğine dair yeterli kanıtın bulunamaması gösterilmişti.

COVİD-19’U İYİLEŞTİRDİĞİ AÇIKLANMIŞTI

ABD merkezli Gilead Sciences şirketi tarafından Ebola tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen Remdesivir’in korona virüs semptomlarını iyileştirmede etkili olduğu açıklanmış, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ilacın acil durumlarda Covid-19 hastalarında kullanımına 1 Mayıs’ta izin vermişti. Japonya hükümeti de korona virüs hastalarının olası tedavi yöntemi olarak görülen Remdesivir’in kullanımını Mayıs ayında onaylamıştı.