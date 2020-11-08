Joe Biden’ın ABD Başkanı olması, teknoloji dünyasını nasıl etkileyecek?

08 Kasım 2020 Pazar, 12:10

2017’de ortaya çıkan Cambridge Analytica skandalı ile sosyal medyaya ve internete azalan güven, ardından kızışan ABD-Çin ticari savaşı ve sonuçları, yaşananların sadece küçük bir kısmıydı. Artık kendimizi bu konulara kapatsak bile, her şeye daha yakından şahit olmamızı sağlayan şey yine kabaca “teknoloji” oldu.

Joe Biden: “İklim değişikliği, nükleer silahlanma, uluslararası terörizm, siber savaş, yıkıcı yeni teknolojiler, kitlesel göç… Bunlardan hiçbiri ABD’nin veya herhangi bir ülkenin tek başına hareket etmesi ile çözülemez.”

Biden’ın seçim öncesi yaptığı bir konuşmada sarf ettiği bu sözler, aslında teknolojik imkan ve ortamların artık her alanda ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. İfadeleri ilk etapta bir güç birliği çağrısı şeklinde ve olumlu bir yaklaşım olarak görebiliriz. Ancak Biden ile ABD, diğer ülkeleri kendi istediği yoldan götürmek isteyecek.

TRUMP VE BİDEN’IN TEK ORTAK NOKTASI: ÇİN NEFRETİ

ABD ve Çin arasındaki, teknoloji sektörü odağında dönen ticari savaşa yıllardır tanık oluyoruz. Bu savaş sırasında ABD, Çin’in Apple’ı olan Huawei ve ZTE'yi "ulusal güvenlik tehdidi" olarak gösterdi; hatta Pentagon Huawei'yi adeta sınır dışı edip; ülkede telefon satmasını yasakladı, 5G altyapısı için başka şirketlerle anlaşma yollarını aradı, Google ile arasını açıp uygulama ve hizmet desteğini kesti.

Ayrıca ABD, sosyal medya alanında sadece kendi şirketleri Facebook, Twitter ve Google’ı rakipsiz olarak görmek istiyor. Bu nedenle Çin merkezli TikTok’u bitirmek için elinden geleni yapıyor. Hatta Trump, TikTok'un ABD operasyonlarını satın almaları için ABD'li şirketlere de ciddi şekilde baskı yapmış, Microsoft ve Oracle gibi devleri bu konuda hamleye zorlamıştı.

Sosyal medyanın iki ülke arasında kavga sebebi olma nedeni de oldukça açık: Büyük veri, çünkü büyük veri de artık petrolden daha çok para kazandırıyor. ABD, artık petrol için başka ülkelerin topraklarına “demokrasi götürmek” yerine; Çin ile dijital rekabette savaşarak, “dijital petrol” olarak da bilinen veri gücünü elinde tutmak istiyor.

“Firmalarımızdan teknolojilerimizi, fikri mülkiyetlerimizi çalmaya devam etmesi durumunda Çin’e karşı sertleşmemiz gerekiyor” diyen Joe Biden:

“Çin, küresel ekonominin yarısını görmezden gelmeyi göze alamaz (yarısı ile ABD’yi kastediyor). Eğer ortak tavır alırsak, çevreden işgücü ticaretine, teknolojiden şeffaflığa kadar gelecekteki rotanın kurallarını şekillendirmek için önemli bir destek sağlıyor. Böylece Rusya’nın, Çin’in değil, Amerika’nın değerlerini yansıtabiliriz.

Batının, küresel ekonominin ve dijital çağın yeni kurallarını belirlerken kaybedeceği zamanı yok. Yirmibirinci yüzyıl teknolojilerinin özgürlüğü ve demokrasiyi engellemek için değil daha fazla demokrasiyi; paylaşılan refahı teşvik etmek için kullanılmasını sağlamalıyız. Yeni teknolojiler toplumumuzu şekillendirirken, bu teknolojilerin yasalara ve etik kurallara bağlı olmasını sağlamamız gerekir.”

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ BIDEN'I SEVİYOR MU?

Wired'ın yayınladığı son analize göre Silikon Vadisi çalışanlarının yüzde 95'i, seçimlerde Joe Biden'ı destekledi. Ayrıca Silikon Vadisi çalışanları, Biden'ın seçim öncesi bağış kampanyasına toplam 4,7 milyon dolar desteklık destek verdi. Buna karşın Trump'ın bağış kampanyası 239 bin dolar destek toplayabildi.

Google (Alphabet), Amazon, Apple, Facebook, Microsoft ve Oracle çalışanları üzerinde yapılan bu analiz gösteriyor ki çalışanlar Biden'ı seviyor. Ancak bu sevgi, Trump'ın sağladığı vergi kolaylığı ortadan kalkınca yok olabilir. Ayrıca Biden'ın uluslararası politikaları nasıl diğer ülkeleri ve bizleri etkileyecekse, teknoloji şirketlerini de etkileyebilir. Şimdilik karşılıklı sevgiden söz edebildiğimiz bu ilişkinin geleceğini zaman gösterecek.

Kaynak: webtekno.com