JP Morgan'dan Bitcoin ve Tesla yorumu
ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan'ın, aralarında Nikolaos Panigirtzoglou'nun da olduğu stratejistleri tarafından hazırlanan raporda, şirket hazine yönetimlerinin Tesla'nın Bitcoin adımını hızla takip etmelerinin beklenmediği kaydedildi.
Tesla'nın 1,5 milyar dolarlık Bitcoin yatırımının yankıları küresel finans piyasalarında devam ediyor.
Daha önce Bitcoin'de uzun vadeli hedeflerinin 146 bin dolar olduğunu belirten JPMorgan stratejistleri hazırladıkları yeni notta Tesla yatırımı sonrası Bitcoin'in şirket bilançolarına alınmasına yönelik beklentileri analiz etti.
Kurum, diğer şirketlerin Bitcoin konusunda Tesla'yı takip etmesini öngörmenin hatalı olabileceğine işaret etti.
Aralarında Nikolaos Panigirtzoglou'nun da bulunduğu stratejistler diğer şirketlerin Tesla'nın bilançosuna Bitcoin'i ekleme kararını takip etmesini beklememek gerektiğini ifade etti.
Stratejistler şirketlerin bu yöndeki kararları için temel faktörün Bitcoin'deki oynaklığın durumu olacağına işaret etti. Notta, "Kurumsal portföylerde tipik olarak banka mevduatları, para piyasası fonları ve kısa vadeli bonolar yer alır. Bu da yıllık oynaklığın yüzde 1 civarında seyretmesi anlamına gelir. Portföyde yüzde 1'lik Bitcoin ciddi oynaklık kaynağı olabilir" değerlendirmeleri yer aldı.
Bloomberg'in haberine göre kurumun stratejistleri Tesla'nın yatırım kararı sonrasında fiyat hareketlerine yönelik değerlendirmelerde de bulundu. Buna göre Bitcoin'de Tesla ile başlayan rallinin daha az spekülatif kurumsal girişlere bağlı olacağı belirtildi.
Tesla'nın 1,5 milyar dolarlık yatırımı sonrasında Bitcoin 48 bin doları aşarak yeni rekor seviyeye yükselmişti.
Son 24 saat içinde 43,881 ve 47,145 dolar dolar arasında dalgalanan Bitcoin, şu sıralarda 45 bin dolar civarında işlem görüyor.
Tarihinde ilk kez 1800 dolar seviyesinin üzerini göre Ethereum fiyatı da 1738 dolar civarında seyrediyor.
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